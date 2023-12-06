'Start-up dostu bir şirket' yaklaşımıyla çalışacağız

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bir süredir üzerinde çalıştıkları ASELSAN Girişimcilik Merkezi’nin girişimcilere yönelik desteklerinin resmi olarak başladığını bildirdi. Akyol, “ASELSAN olarak girişimcilik ekosistemine nasıl katkı sunabileceğimizi, hatta uzun vadede kendi kurumumuz çevresinde nasıl bir teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturabileceğimizi geniş bir şekilde değerlendirdik.

İleri teknoloji ‘know-how’ını girişimciler ile birlikte edinmek, hem kurumumuz içi hem de kurumumuz dışındaki yetkin insan kaynağını ortak hedeflerimize yönlendirmek, girişimcilerin finansa erişimi konusunda destekçi bir kuruluş olmak amaçlarıyla yola çıktık. Bugün, ‘teknolojide derinleşme ve ürünlerde odaklanma’ bakış açısıyla ASELSAN bünyesinde ciddi adımlar atıyoruz. Girişimcilik Merkezi’miz ile de aynı bakış açısını girişimcilik dünyasına sunmayı ve yürüttüğümüz çalışmalarla ASELSAN olarak ‘startup dostu bir şirket’ yaklaşımını hayata geçiriyoruz” dedi.

“Dışarıya daha açık olacağız”

ASELSAN’ın “inovasyon stratejisi”ne ilişkin bilgi veren Akyol, bugün sadece şirket büyüklüğü değil, yenilikçi düşünme ve sürekli değişime uyum sağlama yeteneğinin de başarı için en belirleyici faktörlerden olduğunu vurguladı. Hem kurum içi inovasyon süreçlerini derinleştirmeye odaklandıklarını hem de daha dışa dönük bir organizasyon yapısı oluşturmak üzere girişimcilik ekosistemine verebilecekleri destek mekanizmalarını netleştirdiklerini ifade eden Akyol, “Savunma sanayimizin gelişim hızını ve ülkemize olan katkısını artırmak üzere dışarıya daha açık bir ASELSAN olmayı ve inovasyon stratejimizi buna göre geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İstanbul ve Ankara merkezli

2024 yılı içinde ASELSAN Girişimcilik Merkezi’ni Teknopark İstanbul yerleşkesinde fiziki olarak da açacaklarını kaydeden Akyol, şöyle konuştu; “Bu merkezimizde, ileri teknoloji odağında çalışmalar yürüten girişimciler için açık ve kapalı ofis imkanları sağlamayı, prototip ve entegrasyon atölyesi imkanları sunmayı planlamaktayız. Farklı stratejik partnerlerle yürüttüğümüz girişimcilik programlarının yanında ASELSAN olarak kendi girişimcilik süreçlerimizi de belirlemiş bulunuyoruz.

İleri teknoloji girişimlerinin Türkiye›deki dağılımına bağlı olarak ASELSAN Girişimcilik Merkezi›mizi İstanbul ve Ankara merkezli olacak şekilde kurguladık. İleri teknoloji girişimcilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve risklerini azaltmak üzere eğitim, mentorlük, pazarlama ve tanıtım desteği, laboratuvar ve altyapı desteği, ofis imkanları ve girişimcilerin fon ve yatırımcı ile bir araya getirilmesi gibi önemli bazı destek mekanizmaları belirledik.”

ASELSAN MEKO 360'a Arjantin ilgisi

ASELSANMEKO360destroyermodernizasyonu projesi Arjantin Donanması’nın ilgisini çekiyor. Arjantin’in önde gelen savunma sanayisi sitesi “Zona Militar”ın (Askeri bölge) internet sitesinde çıkan habere göre,ASELSANfirması, Arjantin Donanması’na sunulmak üzereMEKO360destroyerlerinin modernizasyonuna ilişkin bir proje üzerinde çalışıyor. “Arjantin Donanması, Geleceğe Bakış Açısıyla MEKO 360 Muhriplerini Modernize Etmeyi Hedefliyor” başlığıyla çıkan haberde, farklı modernizasyon projelerinin gözden geçirileceği ve süreç içerisindeMEKO200 üzerindeki çalışmanın kapsamının bütçeye göre değişiklik gösterebileceği belirtildi. Modernize edilecek unsurlara değinilen haberde algılama ve yönlendirme sistemleri, entegre komuta kontrol sistemleri, sevk tesisi, silahlardaki iyileştirmeler, Türkiye ve Yunanistan’daki Barbaros ve Hydra sınıflarının geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.