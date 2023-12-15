“Süper bilgisayarlar” 2024’te kullanılmaya başlanacak

“Süper bilgisayarlar” için yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, Türkiye’de yapay zekâ ekosisteminin gelişimini önemsediklerini dile getirerek, yapay zekânın tüm sektörlerde yüksek katma değer potansiyeli taşıyan baz teknolojilerden biri olduğunu söyledi.

Milli yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilebilmesi için Türkiye’de milli altyapıların kurulması ve geliştirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Kacır, “TÜBİTAK bünyesinde yüksek başarımlı süper bilgisayarları ekosistemin hizmetine sunuyoruz. TRUBA’ya bu kapsamda önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. TRUBA önümüzdeki yıl etkin şekilde ekosistem tarafından kullanılıyor olacak. TRUBA’da oluşturduğumuz kapasiteyle yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artacak” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) altyapılarından yararlanabilmek için Dijital Avrupa Programı’na katıldıklarını belirten Kacır, 7,5 milyar euro bütçeli bu programda önemli unsurlardan birinin, AB'deki dijital altyapılardan Türkiye’deki geliştiricilerin yararlanmasını sağlayabilmek olduğunu dile getirdi. Kacır, paydaşlığını yaptıkları altyapılardan birinin açılışının bu ay İspanya’da yapılacağı bilgisini vererek, Türk teknoloji ve girişimcilik ekosistemine gelecekte AB nezdinde kurulan süper bilgisayarlara erişim sağlanacağını bildirdi.

153 teknoloji girişimine yatırım yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında 137 milyon lira yatırım yapılacağını bildirdi. Bakan Kacır X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında, 137 milyon lira yatırım yapacak.

2012’den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı ile desteklenerek kurulan girişimlerin sayısı 2 bin 293. Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır’ın paylaşımına göre, fikir aşamasındaki girişimlere yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım yapılacak