Tarihin ilk AI-medya savaşı kızıştı

Dünya, küresel haber yayıncıların Google’a karşı yürüttükleri telif mücadelesinden sonra şimdi de gelişen teknolojinin sonucu olarak yapay zekâ (AI) şirketlerine karşı başlattığı mücadeleye tanık oluyor. Tarihin ilk “AI vs medya” davasında davacı taraf, dünyanın en ciddi gazetelerinden The New York Times…

Davalı ise yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi Open AI… The Times, ya da kısaca NYT, 27 Aralık'ta 2023’te New Tork’ta OpenAI ve ortağı Microsoft'u, yapay zekâyı eğitmek için milyonlarca makalesini kullanarak telif haklarını ihlal etmekle suçlayarak dava açtı. Davada, çevrimiçi chatbotların artık güvenilir bilgi kaynağı olarak haber kaynaklarıyla rekabet ettiği belirtildi.

“Gazetenin yerini almaya çalışan şey” suçlaması

New York Times, şikayetinde OpenAI ve Microsoft sohbet robotlarının, istendiğinde kullanıcılara makalelerinden neredeyse birebir alıntılar sunduğu birkaç yazıyı örnek gösterdi.

Ve OpenAI ve Microsoft'u "Times'ın gazeteciliğine yaptığı büyük yatırımdan bedava yararlanmaya" çalışmak ve “gazetenin yerini alacak bir şey” yaratmakla suçlayarak 4 iddiada bulundu. O güne kadar birçok bestekar, müzik yorumcusu, yazar, grafik tasarımcısı OpenAI’ya dava açmıştı ancak NYT’nin popüler yapay zekâ platformlarının geliştiricilerine dava açan ilk büyük medya kuruluşu olması tüm dünyada ses getirdi.

Mahkemenin OpenAI’dan beklediği ilk savunma dilekçesi dün geldi. ChatGPT'nin "hiçbir şekilde The New York Times’ın para kazandığı abonelik sisteminin yerine geçmediğini" ileri süren OpenAI avukatları, dilekçelerinde şöyle devam etti: "Gerçek dünyada insanlar ChatGPT'yi veya başka bir OpenAI ürününü bu amaçla kullanmaz, kullanamaz da.”

Ardından da NYT’nin şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını öne süren Open AI, gazetenin şirketin ürünlerini hacklemesi için “biri ya da birilerine para ödediğini” iddia etti: “Son derece anormal sonuçları elde etmek için on binlerce girişimde bulunmaları gerekti.” Dilekçenin sonunda mahkemeden, “davanın odağını daraltmak” amacıyla The Times'ın şikayetindeki dört iddiayı reddetmesi istendi.

OpenAI'nin avukatları, The Times'ın üç yıldan daha uzun süre önce meydana gelen çoğaltma eylemleri nedeniyle dava açmasına izin verilmemesi gerektiğini ve gazetenin OpenAI'nin, ABD telif hakkı yasasında 1998'de yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen “Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası”nı ihlal ettiği iddiasını savundu. Daha ilk savunmada kılıçların çekildiği bu davada, NYT’nin atacağı yeni adım merak ediliyor… Çünkü birçok uzmana göre, bu tip telif davaları küresel yayıncılığın geleceği için hayati önem taşıyor.

Hackleme iddiası var, şikayet yok

Hackleme, ya da bilgisayar korsanlığı iddiası, dünya basınında geniş yer buldu. NYT, iddiayı “OpenAI avukatları, The Times'ı chatbot'larını hacklemesi için birine para ödemekle suçladı” gibi yorumsuz bir şekilde haberleştirirken; küresel haber ajansları, NYT’nin yanında tavır sergiledi: “OpenAI, The Times'ın sistemlerini manipüle etmek için kullandığını söylediği ‘kiralık silahın’ adını vermedi ve gazeteyi de herhangi bir bilgisayar korsanlığı karşıtı yasayı ihlal etmekle suçlamadı.”

Dilekçeyle ilgili soru işaretlerinden biri de şu: OpenAI manipülatif davranıp konuyu başka yere mi çekmek istedi? Çünkü The Times'ın başdanışmanı Ian B. Crosby’nin de dediği gibi… Ortada OpenAI’ın “kendi ticari ürününü oluşturmak ve geliştirmek için The Times’ın milyonlarca çalışmasını izinsiz kopyalama” iddiası var ve “bu dilekçe bu ana konuya hiç değinmiyor!"

Apple, EV çalışmalarını iptal ediyor, yapay zekâya yöneliyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil (EV) üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zekâ projelerine odaklanacağı bildirildi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı. Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zekâ bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zekâ projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi. İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.