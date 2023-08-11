TeamSec 42 Milyon Dolar Değerleme Üzerinden Yatırım Aldı

Regülasyonel Teknolojiler ve Finansal Teknolojiler alanlarında müşterilerine yapılandırılmış finansal ürünler ihraç etme imkanı sunan TeamSec, 42 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırım turunu tamamladı. TeamSec’in yatırım turuna birbirinden farklı sektörlerden nitelikli melek yatırımcılar katıldı. TeamSec, global pazarlarda da geleneksel menkul kıymetleştirme hizmetlerini geride bırakmayı hedefliyor.

TeamSec tarafından geliştirilen SaaS (Securitization as a Service) ürünü menkul kıymetleştirme işlemlerini uçtan uca dijitalleştiriyor. SaaS, finansal kuruluşların risk ağırlıklı varlıklarının bilançodan çıkarılması ve sermaye yeterlilik oranının yükseltilmesine olanak tanıyor. Finansal olmayan kuruluşların ise işletme sermayesi ihtiyaçları ve borçluluk oranlarının azaltılmasına olanak sağlıyor. TeamSec, müşterilerine yapay zeka ile hangi alacaklarını seküritize edeceklerine karar vermeleri konusunda destek verirken; Özel Amaçlı Fon (SPV) kurulum ve yönetimi, gerçek zamanlı raporlama, muhasebe entegrasyonu, anlık ve toplu API seçenekleri ve hızlı entegrasyon gibi özellikler sunuyor. Bu özellikler, müşterilerin hem regülasyonlara uyumlu olmalarını hem de menkul kıymetleştirme operasyonlarını optimize etmelerini ve böylelikle verimlilik artışı sağlamalarını ve genel iş performansını artırmalarını sağlıyor.

Hedef Global Pazar ve Finans Sektörünün Güçlü Oyuncuları

Teamsec, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de finansal piyasalarda menkul kıymetleştirme konusunda öncü bankalar ve alacağını menkul kıymetleştirmek isteyen özel sektör şirketlerine hizmet veriyor. Teamsec, öte yandan seküritizasyon pazarının güçlü olduğu Amerika, Çin, Avrupa, Kanada ve Körfez Bölgesi’nde ölçeklenmek için tecrübeli ekibini genişletmeyi ve pazarlama aksiyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. TeamSec'in Kurucusu ve CEO'su Esad Erkam Köroğlu; "Bu yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşına ulaşmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Securitization as a Service (SaaS) alanında bölgemizdeki tek, dünyada da sayılı girişimlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye menkul kıymetleştirme pazarı için yüksek potansiyeli olan bir ülke olarak konumlanıyor. Ülkemizde başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar henüz yeni yeni canlı yaşayan kredilerini satabileceklerine dair stratejiler geliştirmeye başladı. Ayrıca herhangi bir özel sektör şirketi işletme sermayesi ihtiyacını ağırlıklı olarak kredi, leasing ve faktöring ile karşılarken artık daha ucuz ve hızlı bir şekilde alacağını menkul kıymetleştirebileceğine dair bir altyapı olduğunu fark ediyor. Türkiye menkul kıymetleştirme pazarının bu kadar başarıya hazır olması, global pazara giriş sürecimizde başarı hikayelerimiz için yol açmakta. Bu yatırım turuyla birlikte global pazarlara açılmayı, alanında uzman ekibimizle uluslararası pazardaki müşterilerimizin seküritizasyon hizmetlerini uçtan uca dijitalleştirmeyi amaçlıyoruz. Dijital dönüşümün her geçen gün daha da artması ve zorunlu bir hale gelmesi küresel pazarlara açılmanın, misyonumuzu daha da ileri götüreceğini düşünüyoruz." dedi.

Köroğlu, Teamsec olarak halihazırda 1 milyar TL’den fazla 130 bini aşkın bireysel kredi seküritizasyonu yaptıklarını ve ihracatçılara özel işletme sermayesi çözümü sunmak için uluslararası bankalarla altyapı kurulmaya başlandığını belirtti. Ayrıca ihracatçılara yabancı para ihracat alacaklarını seküritize etme yoluyla finansman sağlanmaya başlayacağını da duyurdu.