Tek tek fotoğraf yüklemeye son: WhatsApp, Facebook ve Instagram entegre hale gelecek

WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlarda tek tek fotoğraf yükleme derdi sona ediyor.

Meta, söz konusu platformların entegrasyonu kapsamında yeni bir özelliği devreye alıyor.

Yeni özellik test edilmeye başlandı

WhatsApp, profil fotoğrafı ekleme seçeneklerine bir yenisini daha ekleyecek. Artık kullanıcılar sadece kamera ile fotoğraf çekmek, galeriden seçim yapmak ya da yapay zekâ görsellerinden yararlanmakla yetinmeyecek.

Yeni özellik sayesinde artık kullanıcılar, Facebook ve Instagram’daki profil fotoğraflarını da WhatsApp’a kolayca ekleyebilecek.

Özellik, Android için WhatsApp’ın beta sürümünde (2.25.21.23) test edilmeye başlandı.

Kullanıcılara iki seçenek sunuluyor

Webtekno'da yer alan habere göre, bu yeni özelliği Beta kullanıcıların test edebiliyor. Kullanıcılara WhatsApp’ın profil ayarlarında Facebook ve Instagram’dan fotoğraf aktarmak için iki seçenek sunuluyor.

Eğer kullanıcıların WhatsApp hesabı Meta’nın Hesap Merkezi’ne bağlıysa, Facebook ya da Instagram’ı seçerek profil fotoğrafını WhatsApp’ta da kullanabiliyor.

Gizlilik etkilenmeyecek

Yeni özellilk isteğe bağlı ve kapalı olarak kullanıcıların deneyimine sunulacak. Otomatik olarak fotoğrafın değişmesi söz konusu değil.

Bunun yanında WhatsApp, hesapları bağlamanın gizliliği etkilemeyeceğini de belirtiyor.

Yeni özelliğin tüm kullanıcıların deneyimine ne zaman sunulacağı ise henüz netleşmedi.