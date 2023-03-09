Teknosa, Ankara ve Kayseri'de yeni mağaza yatırımlarını hayata geçirdi
Türkiye'nin 66 ilinde 200'e yakın satış noktasında teknolojiseverlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.
Haber Merkezi
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Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir köşesinde mağaza yatırımlarında hız kesmeyen şirket, Ankara Vega AVM Subayevleri ile Kayseri Almer AVM'de yeni mağazalarını tüketicilerin hizmetine sundu.
Her iki mağazada da telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara pek çok ürün tüketicilerle buluşuyor.
Teknosa, topluma, paydaşlarına ve sektöre daha fazla değer yaratacak yatırımlarına devam edecek.