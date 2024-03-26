Telefonunuzun sigortası var mı?

Esin ÇETİNEL

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarına son yıllarda sürekli yeni özellikler eklenmesi ve yeni modellerin gelmesi ile birlikte fiyat artışları da hızlanmaya başladı.

Artık en ucuz cep telefonunun fiyatı 10 bin TL’yi de aşarken, çok farklı işletim sistemleri ve özellikleri ile karşımıza çıkan bazı modellerde bu fiyatlar 100 bin TL seviyelerine ulaştı. Bu durum ise özellikle son birkaç yıldır cep telefonu sigortalarına olan talebi de artırmaya başladı. Sigorta şirketleri ise artan talebin de etkisiyle klasik cep telefonu sigortalarına farklı korumalar ekleyerek daha zengin hale getiriyor.

Bugün geniş kapsamlı cep telefonu sigorta paketlerinde ağırlıklı ekran kırılması, hırsızlık, garanti kapsamı içindeki ve hatta garanti kapsamı dışındaki telefonların tamiri, sıvı teması, yüksek voltaj nedeniyle oluşan hasarlar, yangın ve doğal afet sonucu oluşan hasarlar gibi çok sayıda risk güvence altına alınıyor. Edindiğimiz bilgiye göre bugün genelde yüksek fiyatlı cep telefonlarına sigorta yaptırma eğilimi daha güçlü. Özellikle fiyatı 30 bin TL ve üzerinde olan sıfır telefonları satın alanların sigorta talebi daha yüksek.

Düşük fiyatlı telefonlarda ya da eskiyen telefonlarda sigortalılık oranı ise giderek düşüyor. Sigortanın prim fiyatı ise yine sahip olduğunuz telefonun fiyatına, telefonunuzun yaşına ve seçeceğiniz sigorta paketinin kapsamına göre farklılaşıyor. Sadece ekran kırılmasını sigorta kapsamına alan paketlerin fiyatı daha düşük olurken, geniş kapsamlı sigortaların prim fiyatı ise seçtiğiniz paketin özelliğine göre telefonun satış fiyatının yüzde 10’u ile 20’si arasında bulunuyor.

İkinci ele de sigorta var

Bugün çok sayıda sigorta şirketi cep telefonu sigortası çıkarttı. Bu kurumlardan Magdeburger Sigorta, “Cep T Sigorta” adını verdiği ürünü ile yalnız üretici garantisi olan değil, garanti kapsamı dışındaki hatta ikinci el cep telefonlarına da sigorta güvencesi sağlıyor.

Cep T Sigortası ile “Geniş Paket” ve “Ekran Kırılması Teminatı” olmak üzere iki farklı seçenek sunduklarını söyleyen Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoglu, “Sigortayı satın alanların üretici garantisi olup olmamasına bakılmaksızın herhangi bir arıza durumunda yılda 2 kez ücretsiz tamir hizmeti de veriyoruz” diyor. Cep T Sigortası’nda Geniş Kapsamlı Paket, cep telefonlarının arızalanması veya zarar görmesi durumunda tamir ve ikame hizmetleri ile kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Paket kapsamında kaza sonucu hasar görme, ekran kırılması, yüksek voltaj ile hasar görme, sıvı teması, hatalı dizayn ve malzeme kullanımı, yangın ve doğal afetler, hırsızlık gibi nedenlerle cihazın kullanılamaz olması durumları güvence altına alınıyor. Cep T Sigorta Ekran Kırılması paketi ise yılda 2 kez olmak üzere kırılan ekranların yenisiyle değiştirilmesi hizmetini “Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları” dahilinde sağlıyor.

Cep telefonu sigortalarına olan ilginin, elektroniğe olan genel artan ilgiye bağlı olarak sürekli bir artış trendinde bulunduğunu ifade eden Ceyhan Hancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Cep telefonlarında sürekli olarak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve maliyetlerin yükselmesi, cihazları güvence altına alma ihtiyacını doğuruyor. Talepler genellikle yüksek fiyatlı cihazlar için geliyor. Bunun yanı sıra sigorta bilinci olan tüketicilerin Cep T Sigorta’ya ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz.”

“Primler telefon bedelinin yüzde 10-17’si”

Cep telefonu sigortalarına olan talebin her geçen gün arttığını ifade eden Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoglu, sigortanın yıllık primlerine ilişkin ise şu bilgiyi paylaşıyor; “Cep telefonu sigortasında tıpkı diğer sigorta ürünlerinde olduğu gibi alınacak güvenceye bağlı olarak fiyatlar değiştiğinden primler de değişiklik gösteriyor. Ancak, mevcut uygulamalarımızda genelde ortalama olarak cihaz bedelinin yüzde 10’u ile yüzde 17’si oranında bir prim ile cihazı bir yıllığına sigortalatmak mümkün.”