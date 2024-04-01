Telekom sektörünün cirosu 224 milyar TL

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2023 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı. Operatör gelirleri 2023 yılında yüzde 72,3 rekor artışla 224 milyar lirayı aştı.

Operatörlerin gerçekleştirdiği yatırımlar ise yüzde 68,6 artış ile 52,4 milyar lira oldu. 2023 yılı sonu itibariyle mobil abone sayısı 92,2 milyona ulaştı. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüme gösterdi. Genişbant internet abone sayısı geçen yıla göre yüzde üçe yakın artarak 93,3 milyona ulaştı. Fiber altyapı uzunluğunda yüzde 8,6 artış meydana gelerek toplam uzunluk 562 bin kilometreye ulaştı.

Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre tam tamına yüzde 20’lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, halen 562 bin kilometre olan fiber uzunluğunun bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planladıklarını dile getirirken, “Dört yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız” dedi.

Ayda 260 GB internet

2022 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 243 GByte seviyesindeyken, 2023 yılının son çeyreğinde ise bu rakamın 260,3 GByte’a yükseldi. 4.5G altyapısı kullanan mobil abonelerin ise 2022 yılı dördüncü çeyreğinde 14,8 GByte olan veri kullanımı 17,2 GByte’a ulaştığı.

“Yatırım misliyle geri dönüyor “

2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirleri 70,1 milyar TL’ye ulaşırken, 2023 yılının tamamında ise gelirler 244 milyar TL’ye ulaştı. Bakan Uraloğlu, “2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3’lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL’yi aştı.

Ülkemizin haberleşme altyapısına en fazla yatırım yapan ve en büyük şirketleri olan Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde gelirlerin yüzde 80’e yakın arttığını da görüyoruz. Yatırımları incelendiğinde, Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde önceki yıla göre sektörde yapılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 85 artarak 41,2 milyar TL’ye ulaşmış.

Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner” şeklinde konuştu. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone dışındaki yer alan diğer operatörlerin de net satış gelirleri 2023 yılında yüzde 53 artarak 53,6 milyar TL’ye ulaştı. Diğer operatörlerin gerçekleştirdiği yatırım tutarı ise 11,2 milyar liraya buldu. Tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar TL oldu.

Ayda 477 dakika cepten konuşma

Yılın son çeyreği itibari ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477 dakikaya, sabit şebekelerde ise 100 dakikaya çıktı. Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiğine bakıldığında, yaklaşık 4,6 milyar dakikası sabit şebekelerden kaynaklanan toplam 321,4 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,6’sının mobil şebekelerde başlatıldı. 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturdu.