“Threads, Twitter gibi politik platform olmayacak”

Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri, sosyal ağlarında “siyaset ve sert haberlerle ilgili konuları zorlamayacaklarını” açıkladı:

"Siyaset de olacak ama..."

“Threads’te hedef Twitter’ın yerini almak değil. Amaç, Instagram’da Twitter’ı hiçbir zaman gerçekten benimsemeyen topluluklar ile Twitter ve diğer platformlarda sohbet ederken daha az öfkeli insanlar görmek isteyenlere açık bir meydan oluşturmak.”

“Siyaset ve sert haberler kaçınılmaz olarak platformda görünecek. Ancak bunları teşvik edecek hiçbir şey yapmayacağız. Haberleri veya siyaseti caydırmayacağız veya aşağı çekmeyeceğiz, sadece geçmişte yaptığımız gibi onlara kur yapmayacağız.”