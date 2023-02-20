TikTok canlı yayınlarında paralar havada uçuşuyor! TikTok yayıncılarının dudak uçuklatan kazançları

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan TikTok, birçok kişiye gelir sağlıyor. Canlı yayın açarak hediye toplayan ve bunları nakde dönüştüren yayıncılar, ciddi kazançlar elde ediyor. İşte TikTok üzerinden elde edilen kazançlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...

TikTok Yayıncıları Canlı Yayınlardan Ne Kadar Para Kazanıyor?

TikTok, kullanıcılarına birçok sosyal medya platformunda olduğu gibi canlı yayın açma özelliği sunuyor. Canlı yayın açan kişilerin ek gelir elde etmesini sağlamak amacıyla birtakım sanal hediyeler oluşturuyor. Takipçiler canlı yayını yapan kişiye bu sanal hediyelerden gönderdiğinde armağanlar, yayıncının cüzdanına jeton olarak aktarılıyor. Canlı yayın süresince toplanan hediyeler, nakit paraya dönüştürülebiliyor. Bir TikTok kullanıcısı açtığı yayınlardan ne kadar çok hediye toplayabilirse o kadar para kazanıyor. Bazı TikTok kullanıcılarının bu platformdan elde ettikleri gelir ise şöyle:

- ASMR içerik yaratıcısı Lucy Davis canlı yayın başına 20 ila 300 dolar arası,

- 1 milyon takipçisi bulunan Vi Long aylık minimum 17 bin dolar,

- 1,6 milyon takipçisi olan Preston Seo aylık en az 4 bin 578 bin dolar,

- CZN Burak video başına en az 3 bin dolar,

- Michael Le ise video başına minimum 4800 dolar kazanıyor.

Hediyelerin Maddi Karşılığı Var mı?

Dünya genelinde kullanıcısı olan TikTok sayesinde yayıncılar ciddi kazançlar elde ediyor. Canlı yayın açarak para kazanmaya imkân tanıyan platformda, takipçileri tarafından yayıncıya gönderilen her hediyenin farklı fiyatı bulunuyor. Yayın sahibine hediye göndermek isteyenler para karşılığında jeton satın alabiliyor. 1 jeton fiyatı ise 0,96 kuruş.

Hediye ve jeton miktarı paraya dönüştürülerek bakiye olarak ekleniyor. Takipçilerin alacağı bazı hediyelerin jeton karşılığı ise şöyle:

- TikTok Gül: 1 jeton

- Baklava: 2 jeton

- Nazar Boncuğu: 5 jeton

- Panda: 5 jeton

- Merhaba: 10 jeton

- Kalp: 10 jeton

- Çay: 50 jeton

- Öpücük: 150 jeton

- Güneş Gözlüğü: 199 jeton

- Elmas Aşk Yüzük: 300 jeton

- Sıcak Hava Balonu: 999 jeton

- Görkemli Şato: 20.000 jeton

- Altın Spor Araba: 7.000 jeton

TikTok, Kullanıcılardan Komisyon Alıyor mu?

TikTok'ta canlı yayın yapan kişiye gönderilen hediyeler, kişinin cüzdanında elmas olarak saklanıyor. Yayın boyunca toplanan hediyelerin TL cinsinde hesaplamasını yapıyor ve ortaya çıkan tutarın yaklaşık %60'ı, komisyon olarak alarak kesiliyor. Ardından kalan para yayıncının hesabına aktarılıyor. Yani bir yayıncı jeton başına 0,070 TL kazanmış oluyor.