TikTok raporu: Türkler oyun izlemeyi seviyor; mizah satışları artırıyor

TikTok, yıllık paylaştığı What's Next (Sırada Ne Var) Report serisinin oyun sektörü özelindeki uzantısı Oyun Trendleri Raporu'nu açıkladı.

Oyun kültüründeki yeni tüketici davranışlarını derinlemesine inceleyen rapora göre, geçen yıl platformda oyun içerikleri 3 trilyondan fazla görüntülenme aldı.

METAP (Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan) Bölgesi için özel veri ve içgörüleri içeren rapor; ayrıca markaların toplulukla nasıl etkileşim kurabileceklerini ve platformda başarılı oyun içeriği oluşturabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı.

Oyunlara kadın ilgisi

28 milyon yetişkin oyuncunun yer aldığı Türkiye'deki sonuçlar da oldukça dikkat çekici. Son 12 ay içinde oyun oynamaya yeni başlayanların yüzde 73'ü kadınlardan oluşuyor.

Dijital içerikleri tüketiminin yüksek olduğu Türkiye'de; oyun incelemeleri ve özetleri sırasıyla yüzde 71 ve yüzde 68 oranla en çok tüketilen içerikler olarak öne çıkıyor.

- Oyuncuların yüzde 60'ı sosyal medyadaki reklamlardan sonra oyunları indiriyor.

- Yüzde 59'u sosyal medyada önerilen oyunlar için harcama yapabiliyor.

- Yüzde 66'sı da oyun topluluğuyla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanıyor.

'TikTok'ta oyun kültürü ve eğlence kesişti'

TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Pakistan ve Doğu Avrupa Oyun Sektörü Başkanı Sezer Değirmenbaşı şunları söyledi: "What's Next: Oyun Trendleri Raporu da bize gösteriyor ki, TikTok gerçekten de oyun kültürü ve eğlencenin kesiştiği bir yer haline geldi ve bize hayatın her kesiminden oyunculara topluluklarını bulma, heyecan verici yeni yollarla keşfetme, bağlantı kurma ve yaratma fırsatı sunduğunu gösterdi. Biz de küresel oyun topluluğumuzun gücünü sergilemekten ve markaların yeni kitlelere ulaşmak için platformumuzdaki etkileşimden nasıl yararlanabileceğini göstermekten heyecan duyuyoruz"

Raporda, METAP Bölgesi'ni kapsayan sonuçlardan öne çıkanlar şöyle:

- Her 3 kullanıcıdan biri, içerik üreticisinin paylaştığı içeriği izledikten sonra ürün ya da marka hakkında daha fazla bilgi için araştırdıklarını söylüyor.

- Kullanıcıların yüzde 36'sının içerik tüketirken keyif aldıkları zamanlarda, satın alma motivasyonları da artıyor.

- Kullanıcıların yüzde 80'i markaların challenge ya da akım başlattıkları veya trend ya da mem gibi viral olabilecek içerik çıkarmalarından memnun oluyor.

- Bir içerik üreticisinin sponsorlu videosunu izleyen TikTok kullanıcılarının satın alma motivasyonunda, mizahın önemi 1,7 kat daha fazla.