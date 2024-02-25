TikTok'ta müstehcen içeriklere yapay zekalı önlem

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, TikTok'un en büyük hedefinin yaratıcılığa ilham olmak ve herkesin keyifli vakit geçirmesini

sağlamak olduğunu söyledi.

"2024'te de içerik üreticilerini teşvik etmek ve onları yaratıcı projelerle desteklemek hedefimiz olacak." diyen Gelen, kullanıcıların TikTok deneyimlerini daha kişisel ve güvenli hale getirmek için de çalışmaya devam etmeyi ve herkesin platforma olan bağlılığını güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi. Gelen, "Bir diğer önemsediğimiz konu da yerelleşme. Yerelleşme, kullanıcılarla olan bağımızı güçlü tutan en önemli konulardan biri. 2024 yılı ve sonrası için de platformumuzun sağladığı faydayı artırmak üzere yerelleşme çabalarımız üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TikTok kullanıcılarının güvenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Gelen, bunun için de farklı önlemler, tedbirler

ve araçlar geliştirdiklerini dile getirdi.

Genç kullanıcılar için aile eşlemesi, ekran süresi yönetimi ve içerik filtreleme gibi birtakım seçeneklerin olduğuna dikkati çeken Gelen, aile eşleşmesi özelliği sayesinde ebeveynlerin, çocuğunun hesabıyla ilgili "ekran süresi yönetimi", izleyiciler için uygun olmayabilecek içerik görünümünü kısıtlayan "kısıtlı mod", aile eşleşmesinin yapıldığı hesaba kimlerin mesaj gönderebileceğini kısıtlayan veya doğrudan mesajlaşmayı tamamen kapatan "doğrudan mesajlar", aile eşleşmesi yapılan hesabın görüntülemesine izin verilmeyecek kelimelerin eklenebileceği "kelime filtrelemeye" ilişkin kontrolleri yapabileceklerini anlattı.

'Daha güvenilir yer haline getirmek için çalışıyoruz'

Gelen, güvenli dijital deneyimleri sağlamak için yapay zeka tabanlı içerik moderasyonu ile kötü niyetli içerikleri tespit edip kaldırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"TikTok olarak gençlerimizin kendilerini sanal dünyada güvende hissetmelerini sağlamak adına sürekli güncellenen politikalar ve etkileşimli eğitim materyalleriyle bilinçlendirme çalışmalarına önem veriyoruz. Bu çabalarımızla genç kullanıcılarımıza, yaratıcı ifadelerini özgürce paylaşabilecekleri bir platform sunmayı sürdürüyoruz. Son olarak, 13-18 yaş grubu kullanıcıların ekran süresini otomatik olarak 60 dakikayla sınırladık ve izlemeye devam edebilmeleri için şifre girme zorunluluğu getirdik. Bu ve bunun gibi uygulamalarla platformumuzu gençler için daha güvenilir bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz."

'Güvenliğe büyük önem veriyoruz'

TikTok olarak kullanıcı güvenliğine büyük önem verdiklerini ve her ihlali ciddiye aldıklarını vurgulayan Gelen, geçen yıl platformda uygunsuz içerikleri tespit etmek ve hesapları kapatmak için moderasyon ekibi ve yapay zeka tabanlı sistemle etkin şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Gelen, güvenlik politikaları ve kullanıcı gizliliğine verdikleri öneme dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sonu TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda yaptığımız toplantıda 1 Ocak-30 Kasım 2023 döneminde TikTok Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon içeriğe ilişkin 'Topluluk Kuralları'nı ihlalden dolayı aksiyon aldığımızı belirtmiştik. TikTok olarak müstehcen içerikleri tespit etme ve önleme konusunda kararlıyız. İçerik denetiminde, hem insan moderasyonu hem de gelişmiş yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Platformumuzda çıplaklık, cinsel faaliyetler ve teşhircilik gibi 'Topluluk Kuralları'nı ihlal eden içeriklere kesinlikle izin vermiyoruz. Bu tarz içeriklerin tespitinde ilgili hesaplara yönelik cezai yaptırımlarımızı hemen uyguluyoruz."