TT’nin Cep-Magnet’ine 15 cihaz bağlanabiliyor

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Cep-Magnet ile Türk Telekom mobil müşterileri 4.5G hızındaki interneti her yere götürme imkânı elde ediyor. 15 farklı cihazın bağlanabildiği 4.5G’li taşınabilir modeme özel yüksek kotalı paketlerden sevdikleriyle birlikte yararlanabiliyor. Türk Telekomlular, Cep-Magnet paketlerinin yanında modem de satın alabiliyor. Modemi olan müşteriler ise sadece paket satın alarak mobil WiFi hizmetinden faydalanabiliyor.

Türk Telekomlular nakil talebi gereksinimi olmaksızın diledikleri her yere modemi götürerek internet kullanabiliyor. 4.5G hızında deneyim sağlayan, cebe sığacak büyüklüğe sahip Cep-Magnet modemler, yüksek kapasiteli dahili bataryası sayesinde 8 saate kadar çalışabiliyor.”

Yeni faturasız Türk Telekom hat sahipleri, kendi kullanımlarına uygun Cep-Magnet paketlerini seçebiliyor. Türk Telekom faturasız hat sahipleri, 20 GB, 30 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB data kullanımlı paketleri 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık alternatiflerle seçerek kampanyadan faydalanabiliyor. Satışa sunulan paketlerin ücreti 59 TL’den başlıyor.