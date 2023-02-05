Tüketici, tablet ve chromebook’a yöneldi

International Data Corporation (IDC) isimli araştırma kuruluşunun verilerine göre 2021’de satılan tablet ve chromebook satışları 168.3 milyon iken, 2022’de satılan adet 162.8 milyon olarak gerçekleşti. PC’ye göre daha ekonomik olan ve maliyet açısından daha erişilebilir olan tablet bilgisayarlar ve Chromebook’ların küresel satış adetlerindeki daralmanın PC ve akıllı telefona göre daha düşük kalması, tüketicinin tercihinin bu alana yöneldiğini gösteriyor.

Apple tablette büyüdü

Apple, tablet satışlarında büyüme gösteren tek şirket olarak dikkat çekti. Macbook ve iPhone satış adetlerinde düşüş kaydeden şirket, 2022 yılında tablet satışlarını yüzde yedi artırarak 61.8 milyona yükseltti. Apple’ın toplam tablet ve chromebook pazarındaki payı yüzde 38. Apple’ı takip eden Samsung, yüzde 18.6 pazar payı ve 30.3 milyon adet satış adediyle ikinci sırada. Samsung ve üçüncü sırada yer alan Amazon’un bu kategorideki satışları neredeyse sabit kalmış durumda. Pazarı tablet satışları domine ederken, chromebook satışları ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 48 gerilemiş durumda. Geçen yıl dünya çapında 36.9 milyon chromebook satılırken, 2022’de satılan adet 19.2 milyonda kaldı. 2021’de pazar lideri HP yüzde 27.8 pazar payına sahipken 2022’de pazardaki sıralaması dördüncülüğe geriledi. Chromebook satışlarında yüzde 65.6 gibi rekor bir düşüş kaydeden HP, pazar liderliğinden dördüncülüğe geriledi. 2021’de ikinci sırada yer alan Lenovo’nun satışları da yüzde 54.4 düşüş kaydetti ve Lenovo, üçüncülüğe geriledi. Satış adetleri düşüş göstermesine rağmen Acer birinciliğe, Dell ise ikinciliğe yükseldi.