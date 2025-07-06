Türk bilim insanları geliştirdi: Bu eldiven sağlık alanında çığır açacak

Çorum Hitit Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri, sağlık alanında kritik bir ihtiyaca cevap verecek yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici tarafından geliştirilen “sayım eldiveni” ameliyatlarda ve cerrahi operasyonlarda kullanılan malzemelerin sayımını büyük ölçüde kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Ameliyathanelerde sterilitenin korunması hayati öneme sahipken, sayım işlemleri sırasında not alınacak yeterli alanın olmaması sağlık personeli için önemli zorluklar yaratıyor. Bu probleme çözüm olarak geliştirilen sayım eldiveni, üst kısmında özel bir ceple donatıldı. Steril kalemle bu cep üzerine yazılan notlar, içerisindeki not kağıdına geçiriliyor. Böylece ameliyat sırasında steril alan bozulmadan, malzeme sayımı güvenli ve etkin biçimde gerçekleştirilebiliyor.

Prof. Dr. Gülay Yılmazel, sayım eldiveninin steril eldiven kullanım alanına dahil olduğunu, ameliyat, açık yara bakımı ve diğer sağlık uygulamalarında enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. “Buluşumuz, ameliyathanelerde sterilitenin korunması ve sayım işlemlerinin doğru biçimde yapılmasında önemli bir avantaj sağlıyor.” dedi.

İskilip Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz, ameliyathane ortamında yaşanan kriz yönetimi zorluklarından ilham alarak eldiveni tasarladıklarını ifade etti. “Sayım eldiveni, ameliyat sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı etkin bir kriz yönetimi sunuyor. Bu sayede hasta güvenliği artarken, enfeksiyon riskleri ve komplikasyonlar en aza indirilecek.” dedi. Ürünün tasarım tescilinin yapıldığını, faydalı model başvurularının ise devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici ise, ameliyatlarda kullanılan malzemelerin doğru sayımının hasta güvenliği açısından hayati olduğunu vurguladı. “Sayım eldiveni, cerrahi hemşirelerin üzerindeki stresi azaltarak, sayım sürecini daha pratik ve güvenilir kılıyor.” şeklinde konuştu.

Türk bilim insanlarının geliştirdiği bu yenilikçi sayım eldiveni, ameliyatlarda sağlık personelinin işini kolaylaştırırken, hasta güvenliği standartlarının yükselmesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.