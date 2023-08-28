Türk savunma sanayisi, 2 yeni insansız hava aracını göreve hazırlıyor

ESEN Sistem’in de bu doğrultuda geliştirdiği 2 yeni araçla uçuş testleri yürüttüğü belirtildi. ESEN Genel Müdürü Cem Uğur, bir mühendislik şirketi olarak teknoloji alanındaki 11 yıllık birikimleriyle insansız hava araçlarına yöneldiklerini belirterek, "Ülkemizin geldiği nokta itibarıyla bu alanda birçok çözüm var.

Dünyanın muhtemelen en iyi çözüm üreten ülkelerinden biri haline geldik. Ülkemizin bulunduğu konum ve oluşturduğumuz çözümlerle böyle çok iyi bir mühendislik grubunu kurmak zor olmadı. Var olan yazılım geliştirme, sistem mühendisliği çözümlerimizle kısa sürede bu tür çözümleri üretebilecek hale geldik" dedi.

Taktik ve mini İHA'lar arasında konumlandırılan GÖKHUN İnsansız Hava Aracı Sistemi, "sınıfında en yüksek faydalı yük ve havada kalış süresiyle" gemi ve kara konuşlu operasyonlarda görev alacak. Katapultan veya araç üzerinden atılabilen, gövde üzerine iniş yapabilen, sabit kanatlı elektrik motorlu mini İHA sistemi ise sınıfının önde gelen aracı Puma'ya milli bir alternatif sunacak.