Türk Telekom’un fiber ağı 400 bin km’yi aştı

Yeni yıla, Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğunu 400 bin kilometrenin üzerine çıkaran çalışmaların gerçekleştirildiği Trabzon’un Maçka İlçesi’nin Coşandere Köyü’ndeki fiber dönüşüm ekipleriyle birlikte giren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi olduğunun altını çizdi.

Önal, “İstikrarlı çalışmalarımızla fiber hane kapsamımızı 31,4 milyona ulaştırırken, fiber ağ uzunluğumuzu 400 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yatırımlarımız sayesinde Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını artırarak; ülkemizi, 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Yaygın altyapımızla memleketin bir şehrini değil, her şehrini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Önal, Türk Telekom’un Karadeniz’e özgü zorlu coğrafi şartlara rağmen saha ekiplerinin fiber altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Trabzon’da fiberleşme oranını yüzde 92’ye çıkardıklarını kaydetti.