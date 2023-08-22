Türkiye ile Suudi Arabistan'dan yapay zeka işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kacır, Hindistan'ın Bangalor kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda, "Dijital Kamu Altyapısı", "Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler" başlıklı oturumlara katıldı.

Kacır, toplantıda, Türkiye'nin dijital kamu altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler alanlarındaki çalışmalarını anlattı.

Bakan Kacır, e-Devlet'te 990 kamu kurumunun 7 binden fazla hizmetinin 64 milyondan fazla vatandaşa sunulduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'la işbirliği

Kacır, Suudi Arabistan'la özellikle yapay zeka alanında kapsamlı bir işbirliğine gitmeyi hedeflediklerini, karşılıklı çalışmaları hızlandırma kararı aldıklarına işaret etti.

Bakan, şöyle devam etti: "Özellikle e-Devlet alanında da Suudi Arabistan'ın kamu-dijital altyapısıyla Türkiye'nin e-Devleti arasındaki entegrasyonu kuvvetlendireceğiz. Hac ve umre ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımız başta olmak üzere karşılıklı her iki ülkenin vatandaşlarının yararlanabileceği dijital hizmetler sunmuş olacağız."

Kacır, Avrupa Birliği'nin Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de bildirerek, "Önümüzdeki dönemde dijital alanlarda Avrupa Birliği programlarında Türkiye'nin üstleneceği rolü kendisiyle görüştük. Bütün bu görüşmelerde de her zaman Türkiye'mizin sahip olduğu güçlü yetkinlikleri paydaşlarımızla paylaşma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

10 yılda 10 milyon dijital istihdam

Dijital becerilerin önemine de dikkati çeken Kacır, "Dijital dönüşümün ana unsuru da insan kaynağımızın dijital yetkinlikler kazanması. Bizim yaptığımız çalışmalar ve Türkiye'deki diğer araştırmalar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizde belki 10 milyona yakın istihdam alanının yerini 10 milyondan fazla dijital istihdam alanına bırakacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.