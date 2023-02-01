Türkiye Metaverse ile 37,5 milyar $ kazanabilir

Türk şirketleri kullanıcı merkezli sanal deneyimler yaratmak için giderek daha fazla yatırım yapıyor. Sadece özel şirketler değil devlet kurumları da bu konuda çalışmalarını artırıyor.

Metaverse’ün Türkiye’de gelecek dönemde ekonomik olarak büyüyeceği öngörülüyor.

Deloitte’un Metaverse ekosistemi nin Türkiye üzerindeki etkisini araştırdığı ‘Metaverse’ün Türkiye İçin Potansiyel Değeri” raporunda elde edilen sonuçlara göre Metaverse ekosisteminin başarılı bir şekilde oluşturulması durumunda 2035 yılına kadar Türkiye ekonomisine 37,5 milyar dolara yaklaşan bir ekonomik katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Metaverse’ün başarılı bir şekilde yayılarak toplum tarafından benimsenmesinin olası sosyal ve çevresel etkileri de raporda ele alınıyor.

Kent merkezlerindeki kaynağa ulaşım fırsatı

Örneğin Türkiye’deki kırsal nüfus daha gelişmiş eğitim ve öğretim programları gibi yalnızca kentsel merkezlerde bulunabilecek kaynaklara Metaverse aracılığıyla erişmesi Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Bunun yanında fiziksel olarak bulunma ihtiyacını azaltan yenilikler ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması da seyahat ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltacak.