Türkiye'de 29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

Kararlar 20 Ağustos’ta BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından alınmıştı.

Erişim engeli kararları, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/9242 sayılı kararı ile Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 sayılı kararıyla onaylandı.

BTK’nın ilgili kararında, erişim engeli getirilen uygulamaların kullanıcı profilleri ve içerikleri dikkate alınarak, 5651 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı değerlendiriliyor.

Tinder, Azar ve Omegle de var

Erişimi engellenenler arasında popüler olan Azar, LivU ve Tango da var. BTK’nın 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla erişime kapatılan uygulamalardan bazıları şunlardır:

1.Mili

2.ChatU

3.Guitarly (Flirtify)

4.Flamy

5.Lips

6.CuteU

7.Hi

8.Bird

9. Tantan

10..Omega

11.Zunder

12.Chemistry

13.Paktor

14.Derya

15.Azar

16.Tumile

17.LivU

18.SweetMeet

19.Chamet