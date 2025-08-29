Türkiye'de 29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar doğrultusunda, aralarında Azar, LivU ve Tango gibi popüler uygulamaların da bulunduğu 29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli getirildi.
Kararlar 20 Ağustos’ta BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından alınmıştı.
Erişim engeli kararları, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/9242 sayılı kararı ile Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 sayılı kararıyla onaylandı.
BTK’nın ilgili kararında, erişim engeli getirilen uygulamaların kullanıcı profilleri ve içerikleri dikkate alınarak, 5651 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığı değerlendiriliyor.
Tinder, Azar ve Omegle de var
Erişimi engellenenler arasında popüler olan Azar, LivU ve Tango da var. BTK’nın 20 Ağustos 2025 tarihli kararıyla erişime kapatılan uygulamalardan bazıları şunlardır:
1.Mili
2.ChatU
3.Guitarly (Flirtify)
4.Flamy
5.Lips
6.CuteU
7.Hi
8.Bird
9. Tantan
10..Omega
11.Zunder
12.Chemistry
13.Paktor
14.Derya
15.Azar
16.Tumile
17.LivU
18.SweetMeet
19.Chamet