Türkiye'deki birçok uygulamaya siber saldırı: "Hiçbir sistem güvenli değil"

Küresel çapta olduğu düşünülen siber saldırının Türkiye’de de etkili olduğu bildirildi. İş Bankası’nın dijital uygulaması Nays, Fenerbahçe SK, LC Waikiki ve Domino’s Pizza gibi popüler uygulamaların da aralarında bulunduğu birçok platform saldırının hedefi oldu.

Kullanıcılara uygulamalar üzerinden “NO SYSTEM SAFE” (Hiçbir sistem güvenli değil) mesajı gönderildi. Söz konusu saldırının kaynağına ilişkin araştırmalar sürerken, uzmanlar bunun geniş çaplı organize bir saldırı olabileceğini değerlendiriyor.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya erişimi bulunan platformlara yönelik saldırının ardından henüz resmi bir açıklama gelmedi.