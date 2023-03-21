Türkiye’nin en teknolojik markaları belli oldu

Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getiren organizasyonun ödül töreni 20 Mart 2023 Pazartesi günü, Wyndham Grand Istanbul Levent’te gerçekleşti ve gecede toplam 41 farklı kategoride ödül verildi.

Tech Brands Turkey’de kazananlar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2022’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 1000 kişi ile) hayata geçirildiğini ifade etti. Serenli, “Araştırmamız kapsamında tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik” dedi.

“Teknoloji, hiç olmadığı kadar hayatımızda”

Tech Brands Turkey hakkında görüşlerini paylaşan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise “Teknoloji, pandemi ile karşı karşıya kaldığımızdan bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin bu katalizör etkisi ile değişim ve dönüşüm yolculuğunun çok daha hızlı olduğunu; yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine yansımalarını her zamankinden daha fazla görüyoruz.

Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, Tech Brands Turkey girişimine, markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın tüketiciye yansımalarını ölçen araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduk” şeklinde konuştu.

Tech Brands Turkey 2023’te kazananlar şu şekilde:



Arçelik Türkiye'nin En Teknolojik Markası

Arçelik Beyaz Eşya

Arçelik Klima

Shell Akaryakıt

Forum Alışveriş Merkezi

Mutlu Akü Araç Aküsü

Avis Araç Kiralama

Lassa Araç Lastiği

Ziraat Bankası Banka

Ziraat Bankası Mobil Banka

E-Bebek Bebek Bakım Ürünleri

Casper Bilgisayar

Kiğılı Erkek Giyim

IKEA Ev Dekorasyon

Taç Ev Tekstili

Cif Ev Temizlik Malzemeleri

Pronet Güvenlik Sistemleri

Sabiha Gökçen Havalimanı

THY Hava Yolu

Burger King Hızlı Servis Restoranı/Hamburger

Dominos Hızlı Servis Restoranı/Pizza

Penti İç Giyim

Yurtiçi Kargo Kargo

Zara Kadın Giyim

Gratis Kişisel Bakım

Baymak Kombi

Arzum Küçük Ev Aletleri

Getir Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş

İstikbal Mobilya

Honda Motosiklet

sahibinden.com Online Alışveriş/İlan

Trendyol Online Alışveriş/Moda

Ford Otomotiv Üreticisi/Ticari

Acıbadem Sağlık Kurumu

AXA Sigorta

Adidas Spor Giyim

Teknosa Teknoloji Marketi

Türk Telekom Telekomünikasyon

Etstur Tur Operatörü

Yataş Bedding Yatak

Yemek Sepeti Yemek Online/Mobil Sipariş

Migros Zincir Market