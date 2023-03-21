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Türkiye’nin en teknolojik markaları belli oldu

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile dördüncü kez düzenlenen ve en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey’de bu yılın listesi açıklandı. Her yıl olduğu gibi markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve en teknolojik markalar buna göre belli oldu.

Haber Merkezi
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Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getiren organizasyonun ödül töreni 20 Mart 2023 Pazartesi günü, Wyndham Grand Istanbul Levent’te gerçekleşti ve gecede toplam 41 farklı kategoride ödül verildi.

Tech Brands Turkey’de kazananlar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2022’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep, / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 1000 kişi ile) hayata geçirildiğini ifade etti. Serenli, “Araştırmamız kapsamında tüketicilere, 41 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istedik” dedi.

“Teknoloji, hiç olmadığı kadar hayatımızda”

Tech Brands Turkey hakkında görüşlerini paylaşan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ise “Teknoloji, pandemi ile karşı karşıya kaldığımızdan bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin bu katalizör etkisi ile değişim ve dönüşüm yolculuğunun çok daha hızlı olduğunu; yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine yansımalarını her zamankinden daha fazla görüyoruz.

Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, Tech Brands Turkey girişimine, markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın tüketiciye yansımalarını ölçen araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduk” şeklinde konuştu.

Tech Brands Turkey 2023’te kazananlar şu şekilde:

Arçelik                      Türkiye'nin En Teknolojik Markası

Arçelik                      Beyaz Eşya     

Arçelik                      Klima  

Shell                          Akaryakıt        

Forum                       Alışveriş Merkezi        

Mutlu Akü               Araç Aküsü     

Avis                           Araç Kiralama 

Lassa                        Araç Lastiği      

Ziraat Bankası       Banka  

Ziraat Bankası       Mobil Banka   

E-Bebek                   Bebek Bakım Ürünleri            

Casper                     Bilgisayar       

Kiğılı                        Erkek Giyim   

IKEA                        Ev Dekorasyon           

Taç                           Ev Tekstili      

Cif                            Ev Temizlik Malzemeleri        

Pronet                     Güvenlik Sistemleri      

Sabiha Gökçen     Havalimanı     

THY                         Hava Yolu      

Burger King           Hızlı Servis Restoranı/Hamburger      

Dominos                 Hızlı Servis Restoranı/Pizza     

Penti                        İç Giyim          

Yurtiçi Kargo        Kargo

Zara                         Kadın Giyim     

Gratis                      Kişisel Bakım

Baymak                  Kombi 

Arzum                     Küçük Ev Aletleri       

Getir                         Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş 

İstikbal                   Mobilya            

Honda                     Motosiklet       

sahibinden.com   Online Alışveriş/İlan   

Trendyol                Online Alışveriş/Moda

Ford                         Otomotiv Üreticisi/Ticari        

Acıbadem               Sağlık Kurumu

AXA                         Sigorta

Adidas                    Spor Giyim     

Teknosa                 Teknoloji Marketi        

Türk Telekom      Telekomünikasyon     

Etstur                     Tur Operatörü 

Yataş Bedding     Yatak  

Yemek Sepeti      Yemek Online/Mobil Sipariş  

Migros                   Zincir Market  