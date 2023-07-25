Türksat 6A gelecek yıl martta uzayda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumda düzenlenen törene katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, kurumun yenilikçi ve girişimci anlayışıyla bilim ve teknoloji ekosistemine öncülük ettiğini söyledi.

TÜBİTAK'ın ülkenin araştırma kabiliyetlerini güçlendirerek bilim, teknoloji ve Ar-Ge ekosisteminin altyapısının ilk adımlarını attığını vurgulayan Kacır, kurumun "Milli Teknoloji Hamlesi"nin bayrak taşıyıcısı olduğunu kaydetti. Bu nedenle TÜBİTAK sanayi destek programlarıyla Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini artırdıklarını belirten Kacır, bir yandan da özel sektörün ArGe kültürünü sahiplenmesini, teknoloji ve inovasyon odaklı projeler geliştirilmesini sağladıklarını anlattı.

Proje sayısı ve destek miktarı arttı

Bakan Kacır, sanayinin Ar-Ge'deki önemine dikkati çekerek, “2002'de 386 olan desteklenen proje sayısını 2022'de 3 bin 669'a, bugünkü rakamlarla 712 milyon lira olan destek tutarını 1,7 milyar liraya çıkardık. 2002'den bu yana, toplamda 24 bin 202 projeye 57 milyar liranın üzerinde destek sağladık. 2012’den bu yana 2 bin 140 girişimciye 1,23 milyar lira destek verdik. Girişim Sermayesi Destekleme Programı'mız Tech-InvesTR kapsamında, 5 Tech-InvesTR fonu ile 73 farklı girişime yatırım yaptık, toplam yatırım tutarı 1 milyar 300 milyon lirayı aştı" diye konuştu. Akademi ve kamuya yönelik destek programları kapsamında 2002'de 781 proje olan sayısının 5 kattan fazla artırılarak 2022'de 4 bin 129'a çıkarıldığı bilgisini veren Kacır, sağlanan destek tutarını da 133 milyon liradan 3,5 milyar liranın üzerine çıkardıklarını bildirdi.

İMECE gibi başarılı olacak

Geleceğin Türkiye’sinde, TÜBİTAK’ın öncü rolünü sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Kacır, “Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için çalışan TÜBİTAK ile birlikte, önümüzdeki dönemde de Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin kritik alanlarda uzmanlığını derinleştireceğiz. Araştırma sonuçlarının ticarileşmesini ve küresel liderlik yolunda girişimcilerimizin fikirlerini ürüne dönüşmesini desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi. Kacır, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini anımsatarak, "Biraz testler uzadı ama sözü aldık. Mart 2024'te Türksat 6A'yı da İMECE gibi başarıyla uzaya göndereceğiz" ifadesini kullandı.