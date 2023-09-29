TUSAŞ, aralık ayında üretime başlayacak

Kahramanmaraş’ın deprem sonrasında daha hızlı şekilde ayağa kalkması için çalıştıklarını söyleyen Mustafa Buluntu, “İş dünyasının tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz ve hepsine vakıfız, ayrıca takip ediyoruz” dedi.

Teknoloji şirketi kuruldu

TUSAŞ’ın ise Türkoğlu organize sanayi bölgesindeki yatırımı yaklaşık 30 milyon euro ile yatırımla hayata geçtiğini söyleyen Mustafa Buluntu, fabrikanın aralık ayında üretime başlayacağını söyledi. Bu büyük yatırımının haricinde oda olarak ‘KMTSO Teknoloji A.Ş.’ adlı bir şirket kurduklarını belirten Buluntu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu şirket Kahramanmaraş Savunma Sanayi A.Ş. isimli ana çatı kuruluşa yüzde 50 bizim kurduğumuz, yüzde 20 Ticaret Borsası’nın kurduğu şirket ve yüzde 30’u TUSAŞ’ın kuracak olduğu şirketle büyük bir savunma sanayi şirketini hayata geçirmiş olacağız. Şirket kurulduktan sonra Türkoğlu’ndaki TUSAŞ’ın yapmış olduğu üretim bu şirkete devredilecek. Bunu hepinizle paylaşacağız. ”

“OSB’ler Erkenez OSB çatısı altında birleşecek”

Şehirde bulunan 3 tane organize sanayi bölgesinin birleştirilmek üzere olduğunu söyleyen Buluntu, “OSB’lerimiz Erkenez Organize Sanayi Bölgesi adı altında tek çatı altında toplanıyor. Beş tane sanayi bölgesi ilan edilecek yerimiz şu an Cumhurbaşkanlığımız kararnamesine gönderildi bakanlığımız tarafından. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bir an önce imzalanmasını bekliyoruz” diye konuştu.