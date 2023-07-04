Tweetdeck paralı oluyor

Twitter Support hesabından yapılan açıklamada, "Tweetdeck'in yeni ve iyileştirilmiş bir versiyonunu yayımladık" denildi. Tweetdeck kullanıcılarının tüm arama, liste ve sütunlarının yeni Tweetdeck'e otomatik olarak taşındığı belirtildi.

Öte yandan, Tweetdeck'in çok kullanılan bir uygulama olmasının ana sebeplerinden 'Teams'in geçici olarak kullanılamayacağı belirtildi.

Teams sayesinde kullanıcılar, kendi hesaplarına bağlanan Twitter hesaplarından paylaşım yapabiliyordu. Bunu sıklıkla şirketler, ana hesaplarım şifrelerini paylaşmadan çalışanlarına tweet atma imkanı vermek için kullanıyordu. Ayrıca kullanıcılar, bağlantılı hesapları tek bir siteden kontrol edebiliyordu.

Yeni güncelleme ile birlikte Tweetdeck'te Spaces ve anketler gibi özellikler kullanılabilecek.