Uber’in yeni hamlesi kurye

Kemalettin BULAMACI

Mobil uygulama ile araç çağırma hizmet sağlayıcısı Uber, Türkiye’de Sarı Taksi, Turkuaz Taksi ve Siyah Taksi hizmetlerine Uber Kurye’yi de ekledi. Sadece İstanbul’da başlayan hizmet ile genişleyen hizmet ağı ve hizmet lokasyonları ile Türkiye’den umutlu.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, bir grup gazeteci ile bir araya gelerek 2022 yılına ilişkin Türkiye verilerini paylaşırken, Türkiye ile ilgili hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da hizmet veren Uber, 2022 yılında 5.8 milyon kullanıcıya ulaşırken yıl boyunca 25 milyon kez Uber ile taksi çağırılmış. İstanbul’da Uber servisini kullanan 159 ülkeden kullanıcı bulunuyor. ABD, Suudi Arabistan ve İngiltere vatandaşları listenin başında yer alıyor. Uber ile hizmet veren taksi şoförü sayısı İstanbul ağırlıklı olmak üzere 33 bine ulaşırken, Türkiye’deki Uber sürücülerinin değerlendirme notu 5.0 üzeriden 4.93 puan. Neyran Bahadırlı, Uber sürücülerinin yüksek puana sahip olmasını, Uber’in katı kurallarına bağlıyor. Temiz sicile sahip sürücüleri sisteme dahil ettiklerini, müşterinin sürekli Uber ile iletişimde olabildiğinin altını çizen Bahadırlı “Müşterinin şikayetlerine bağlı olarak sürücüler sistemden çıkartılıyor. Bu da müşteri memnuniyetinde artış sağlıyor” diyor. 2023 yılında öncelikli hedefler arasında, çağrı iptal oranlarında düşüş sağlamak ve sürücülerin müşteri kabul oranlarını artırmak olarak sıralıyor. Bununla ilgili olarak yolculuk radarı uygulaması Ekim ayında hizmete alınmış. Sürücüler, aynı anda birkaç müşteri çağırısı görerek, istediği güzergahtaki yolcuyu kabul etme şansına sahip. Türkiye’deki en yoğun kullanım 23 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiş. Tek bir kullanıcı ise 2022’de tam 938 kez Uber hizmetini kullanmış.

Uber Kurye hizmete başladı

Türkiye’de sadece taksi servisi ile hizmet veren Uber, önümüzdeki dönemde regülasyonlar çerçevesinde hizmet seçeneklerini ve hizmet ağını da genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda dünyada 37 ülkede ve 371 şehirde sunulan Uber Kurye hizmeti 19 Ocak itibari ile İstanbul’da başlatıldı. Motorsikletli kuryeler aracılığı ile bir noktadan bir noktaya paket teslim hizmeti sunuluyor. Dünyada Uber Eats gibi yemek teslimatı uygulamaları da bulunan Uber’in değişik hizmetleri de Türkiye’ye taşımasına ilişkin sorulara net bir cevap vermeyen Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı “Uber dünyada sadece insanların değil, eşyaların, yemeklerin hatta evcil dostlarımızın bir noktadan diğerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen çeşitli hizmetler sunuyor. Türkiye’de ilgili regülasyonlara uygun olacak şekilde Uber Kurye gibi yeni hizmetlerin hayata geçirilebilmesi ile ilgili çalışmalarımız her zaman devam edecek. İnanıyoruz ki, 2023 genel anlamda heyecan verici gelişmeleri yaşayacağımız bir yıl olacak” dedi. Uber’in Tayvan’daki motorsiklet taksi ve “tuk tuk” isimli alternatif ulaşım araçlarını örnek gösteren Bahadırlı, İstanbul’da deniz ulaşımının yeterince etkin kullanılmadığının altını çizerek, Deniz Taksi hizmetlerinde de Uber’in kullanıma sunalması potansiyelinin olduğunu belirtti.

Tüm taksilerde Uber olacak

Uber’in küresel stratejilerine de değinen Neyran Bahadırlı, 2030 yılına kadar Uber hizmeti veren tüm araçların elektrikli araçlar olmasını hedeflediğinin altını çizdi. Taksi ekosisteminin Uber için çok stratejik bir paydaş olduğunu da belirten Bahadırlı “Taksiler, bizim için olmazsa olmaz. Türkiye’de sadece taksiler ile hizmet veriyoruz. Şirket olarak genel yaklaşımımız ise hizmet verdiğimiz bölgelerde tüm taksilerin bizim sistemimize dahil olması. Bu bizim için olmazsa olmaz bir hedef ” dedi.