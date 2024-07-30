Uluslararası yatırım pastasında Türkiye'nin payı %1.5’e yükselecek

Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet edecek olan strateji belgesi­nin odak noktası, Türkiye’ye yüksek katma değerli, sürdü­rülebilir, dijital dönüşümü destekleyen, yüksek tekno­lojiye dayalı ve kaliteli istih­dam sağlayan nitelikli UD­Y’leri çekmek oldu.

8 nitelikli UDY belirlendi

Gerçekleştirilen analizler ışığında stratejide önceliklen­dirilen 8 nitelikli UDY profili, “iklim dostu yatırımlar”, “di­jital yatırımlar”, “küresel te­darik zinciri odaklı yatırım­lar”, “bilgi yoğun yatırımlar”, “nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar”, “katma değerli hizmet yatırımları”, “nitelik­li finansal yatırımlar”, “böl­gesel kalkınmayı destekle­yen yatırımlar” olarak belir­lendi. Strateji döneminde söz konusu alanlara uygun yatı­rım projelerinin Türkiye’ye daha fazla çekilmesi için he­def odaklı faaliyetler yürütü­lecek.

Stratejinin ana hedefi, Türkiye’nin UDY pastasın­dan aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmak ve 2028 yılında yüzde 1,5’e çıkarmak olurken, bu hedefe ulaşma­da, Türkiye’nin her bir nite­likli UDY profilindeki yatırım çekme performansını artır­ması ve bölgesel pastadan da­ha fazla pay alması önem ta­şıyor. Bu nedenle Türkiye’nin geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alma­sı hedefleniyor.

Ayrıca, stra­teji döneminde nitelikli UDY profilleri özelinde çekilecek proje sayıları ve bölgesel pay hedefleri de belirlendi. Ortaya konulan söz konusu hedeflere ulaşmak için stratejide, 6 te­madan oluşan bir politika çer­çevesi oluşturuldu.

Yatırım gündemini etkileyen küresel eğilimler ve uluslararası yatı­rımcıların yer seçim kriterle­ri göz önünde bulundurularak oluşturulan bu temalar, “ya­tırım ortamı rekabetçiliği”, “yeşil dönüşüm”, “dijital dö­nüşüm”, “küresel tedarik zin­ciri”, “nitelikli insan kaynağı” ve “iletişim ve tanıtma” olarak belirlendi. Devamında ise bu temaların altında toplam 32 politika geliştirildi.

Strateji kapsamında yürü­tülecek proje ve faaliyetler ise söz konusu 32 politika ile eş güdüm içerisinde tasarlanan yıllık eylem planları çerçeve­sinde icra edilecek. 2024 yı­lı eylem planında 81 eyleme yer verildi. Bu eylem planları da UDY paydaşı kurum ve ku­ruluşlarla işbirliği içinde et­kin bir şekilde uygulanacak ve Yatırım Ortamının İyileş­tirilmesi Koordinasyon Kuru­lu (YOİKK) bünyesinde takip edilecek.

Yılmaz: Reform çalışmalarımız sürüyor

Sosyal medyadan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatı­rım Stratejisi’ne ilişkin açık­lama yapan Cumhurbaşka­nı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğrudan uluslararası yatı­rımlar yoluyla üretim ve ihra­catı artırarak cari fazla odak­lı kalkınma hedefleri için re­form çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, “Strateji kapsamın­da, ülkemizin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nite­likli yatırımlarla artırmayı ve 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“En cazip ülkelerden biri olacağız”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi’nin, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’yi dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline getirecek yatırımların çekilmesi için bir yol haritası olarak tasarlandığını söyledi. Dağlıoğlu, “Bu strateji sayesinde ülkemizin küresel rekabetçiliği artacak, ekonomik büyüme hızlanacak ve nitelikli istihdam alanları genişleyecektir. Türkiye Yüzyılı’nda, yatırımcılar için en cazip ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.