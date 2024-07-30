Uluslararası yatırım pastasında Türkiye'nin payı %1.5’e yükselecek
Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere hazırlanan “Türkiye UDY Stratejisi (2024-2028)” yayımlandı.
Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet edecek olan strateji belgesinin odak noktası, Türkiye’ye yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan nitelikli UDY’leri çekmek oldu.
8 nitelikli UDY belirlendi
Gerçekleştirilen analizler ışığında stratejide önceliklendirilen 8 nitelikli UDY profili, “iklim dostu yatırımlar”, “dijital yatırımlar”, “küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar”, “bilgi yoğun yatırımlar”, “nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar”, “katma değerli hizmet yatırımları”, “nitelikli finansal yatırımlar”, “bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar” olarak belirlendi. Strateji döneminde söz konusu alanlara uygun yatırım projelerinin Türkiye’ye daha fazla çekilmesi için hedef odaklı faaliyetler yürütülecek.
Stratejinin ana hedefi, Türkiye’nin UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmak ve 2028 yılında yüzde 1,5’e çıkarmak olurken, bu hedefe ulaşmada, Türkiye’nin her bir nitelikli UDY profilindeki yatırım çekme performansını artırması ve bölgesel pastadan daha fazla pay alması önem taşıyor. Bu nedenle Türkiye’nin geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor.
Ayrıca, strateji döneminde nitelikli UDY profilleri özelinde çekilecek proje sayıları ve bölgesel pay hedefleri de belirlendi. Ortaya konulan söz konusu hedeflere ulaşmak için stratejide, 6 temadan oluşan bir politika çerçevesi oluşturuldu.
Yatırım gündemini etkileyen küresel eğilimler ve uluslararası yatırımcıların yer seçim kriterleri göz önünde bulundurularak oluşturulan bu temalar, “yatırım ortamı rekabetçiliği”, “yeşil dönüşüm”, “dijital dönüşüm”, “küresel tedarik zinciri”, “nitelikli insan kaynağı” ve “iletişim ve tanıtma” olarak belirlendi. Devamında ise bu temaların altında toplam 32 politika geliştirildi.
Strateji kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetler ise söz konusu 32 politika ile eş güdüm içerisinde tasarlanan yıllık eylem planları çerçevesinde icra edilecek. 2024 yılı eylem planında 81 eyleme yer verildi. Bu eylem planları da UDY paydaşı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etkin bir şekilde uygulanacak ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde takip edilecek.
Yılmaz: Reform çalışmalarımız sürüyor
Sosyal medyadan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’ne ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğrudan uluslararası yatırımlar yoluyla üretim ve ihracatı artırarak cari fazla odaklı kalkınma hedefleri için reform çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Yılmaz, “Strateji kapsamında, ülkemizin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nitelikli yatırımlarla artırmayı ve 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
“En cazip ülkelerden biri olacağız”
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi’nin, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’yi dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline getirecek yatırımların çekilmesi için bir yol haritası olarak tasarlandığını söyledi. Dağlıoğlu, “Bu strateji sayesinde ülkemizin küresel rekabetçiliği artacak, ekonomik büyüme hızlanacak ve nitelikli istihdam alanları genişleyecektir. Türkiye Yüzyılı’nda, yatırımcılar için en cazip ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.