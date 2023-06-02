Ünlülere video çektiren Popile aldığı 4 milyon dolar yatırımla Orta Doğu’ya açılacak

2021 yılının ilk çeyreğinde Kemal Tepret, Ertuğrul Uçar, Mete Acar, İsmet Berkay Çelik ve Oğulcan Tümdoğan tarafından faaliyete geçirilen Popile, aralarında Fenerbahçeli futbolcuların, ünlü oyuncu ve sanatçıların, Twitch yayıncılarının ve influencer’ların olduğu 500’den fazla isimle, kullanıcıların ünlülere ulaşabilmesini sağladı.

Bireysel satışlarda yarattığı standardizasyonu 2023 yılının ilk çeyreğinde kurumsal satışlara da açan girişim, bireysel ve kurumsal video satışlarının ardından yeni yatırım turuyla beraber, sonraki hedef olarak etkinlik pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

Popile’ın ünlü portföyünü yıl sonuna kadar birkaç kat artırmayı hedeflediği de edinilen bilgiler arasında. Girişimin yeni yatırım turunun ardından Orta Doğu pazarına açılarak oranın yerel ünlülerini de platforma dahil etmeyi planladığı belirtildi.