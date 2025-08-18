Uygun fiyatlı yeni model geliyor: iPhone 17e'nin özellikleri sızdırıldı

Apple’ın iPhone SE serisinin yerini alan ve bu yılın başlarında piyasaya çıkan iPhone 16e modelinin ardından, şirketin bu segmentteki ürün stratejisi netleşmeye başladı.

Çin merkezli güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17e modeli 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Bu panelin, iPhone 16e’de kullanılan 60Hz yenileme hızına sahip düşük güç tüketimli ekranla benzer özellikler taşıyacağı tahmin ediliyor.

Tasarım açısından bakıldığında, Apple’ın Dynamic Island çentiği bu modelde de korunacak. iPhone 17e’nin, Apple’ın yeni nesil A19 çipinden güç alacağı ve bu sayede performans tarafında selefine göre önemli bir gelişme göstereceği belirtiliyor.

Kamera özellikleri arasında ise ön yüzde 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ile birlikte 3D yüz tanıma sistemi yer alacak. Arka tarafta ise 48 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera bulunacak.

Apple’ın, iPhone 17e modelinde genel tasarımı yenilemeyi planladığı ifade edilirken, cihazın serideki en uygun fiyatlı seçenek olarak konumlandırılacağı öne çıkıyor.

Öte yandan, iPhone 16e’nin satış performansı da Apple’ın bu yöndeki stratejisini destekliyor. CIRP verilerine göre, iPhone 16e modeli 2025’in ikinci çeyreğinde ABD’de yapılan iPhone satışlarının yüzde 11’ini oluşturdu. Bu oran, geçtiğimiz yıl aynı dönemde iPhone SE’nin elde ettiği yüzde 5’lik satış payının iki katından fazla.

iPhone 16e’nin yalnızca SE kullanıcılarını değil, iPhone 14 ve iPhone 15 gibi eski modellerin kullanıcılarını da kendisine çekmeyi başardığı, bu süreçte eski nesil modellerin pazar payının yüzde 28’den yüzde 15’e gerilediği bildirildi.

Apple’ın, iPhone 17e modeliyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenirken, cihazın satış fiyatı ve pazarlama stratejisine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmış değil.