Verse Istanbul’un CEO’su Metaverse Standards Forum’da

Metaverse teknolojileri alanında projeler üretip uygulayan ve danışmanlık hizmeti veren Verse İstanbul’un kurucusu ve CEO’su Mehmet Acar, dünya çapında Metaverse alanında ortak standartlar belirlemek için çalışan Metaverse Standards Forum’un yönetim kuruluna davet edildi. Acar, halihazırda kurucu asil üyesi olduğu forumun yönetim kuruluna Türkiye’den aday gösterilen tek isim oldu.

“Metaverse henüz potansiyelinin çok başında bir teknoloji olsa da önde gelen teknoloji firmalarının işbirliği içinde olmalarının, Metaverse'ün potansiyeline ulaşmasını hızlandıracağı yadsınamaz” diyen Acar forumun önemini, “Herhangi bir standartta olduğu gibi, Metaverse için belirlenecek standartların işlemesi için de sektörün önde gelen şirketleri tarafından benimsenmesi gerekiyor.

Metaverse Standards Forum ise önde gelen teknoloji şirketlerinin işbirliği içinde belirli standartlar oluşturmasına aracılık ediyor” sözleriyle anlatıyor. Sözlerine “Web 3.0’un gelmesiyle birlikte yeni bir çağa girmiş olacağız.

Deneyimsel internet çağı ise en büyük nimeti olacak,” diyerek devam eden Mehmet Acar “Deneyim ekonomisinde insanlar sadece ürün, hizmet veya özellik alıp satmazlar. Ayrıca arkalarındaki deneyimleri ve duyguları da isterler. Metaverse'de bu paradigmanın ana akım olacağını düşünüyorum. Deneyim ekonomisinde başarılı olmak için, bir şirketin satışların ötesine geçmesi ve müşterilerin çıkarlarını, ihtiyaçlarını ve deneyimlerini ön plana çıkarması gerekir.

Özellikle de Custom Build Metaverse üreten şirketler, olumlu müşteri deneyimleri yaratarak bir satış departmanı olmadan bile rekabeti kazanabilir ve satış üretebilir. Bir şirket dijital çağda ve daha sonra Metaverse’de başarılı olmak istiyorsa, ileri teknolojiyi kullanmak yeterli değildir. Gelişmiş değer sağlamak gereklidir. Temel işlevlerin ötesine geçmeli ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmalıdır” diyor.