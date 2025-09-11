Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy: 400 milyar TL yatırım yaptık, 5G’ye hazırız

Türkiye’de mobil iletişimde yeni dönem için geri sayım başladı. 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesi öncesinde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin 5G hazırlıkları ve sektöre dair görüşlerini paylaştı.

“Türkiye’nin dijital geleceği için kritik bir eşik”

Aksoy, Vodafone’un bugüne kadar 98 ülkede 5G deneyimi bulunduğunu hatırlatarak, “Türkiye için de hazırız. 5G yalnızca operatörler için değil, ülkemizin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacak. Bu da üretimden sağlığa, lojistikten eğitime kadar tüm sektörlere verimlilik, hız ve daha çok gelir olarak yansıyacak” diye konuştu.

400 milyar TL yatırım ve geniş kapsama

Vodafone’un 2006’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirten Aksoy, “Ülkemize bugüne kadar 400 milyar TL yatırım yaptık. 30 bin baz istasyonuyla nüfusun %99,81’ini kapsıyoruz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un ölçümüne göre İstanbul’un ve Türkiye’nin en güvenilir mobil şebekesiyiz” dedi.

5G için beklentiler

Aksoy, 5G’nin toplumsal ve ekonomik dönüşümün anahtarı olduğuna dikkat çekerek şu önerileri sıraladı:

* 700 MHz bandının kapsama bandı olarak eşit dağıtılması,

* Mobil lisansların 2029 sonrasını da kapsayacak şekilde düzenlenmesi,

* Fiber altyapıya erişimin tüm operatörler için adil koşullarda sağlanması,

* 5G uyumlu cihazların daha erişilebilir hale getirilmesi.

Vodafone’un 5G projeleri

Aksoy, şirketin hayata geçirdiği örnek uygulamalara da değindi:

* Vodafone Sultanlar Ligi’nde kullanılan 5G destekli Şahin Gözü sistemi,

* Antalya, İstanbul ve Ankara’daki spor salonlarında 5G testleri,

* Türkiye’nin ilk canlı 5G hologram konseri,

* 5G ile gerçekleştirilen uzaktan voleybol maçı gibi projeler.

Aksoy, “Vodafone olarak global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyacağız. Hedefimiz, ülkemizin layık olduğu dijital altyapıyı bir an önce hayata geçirmek” dedi.