WhatsApp'a bir özellik daha geliyor
Geçtiğimiz günlerde "mesaj düzenleme" özelliğini duyuran WhatsApp, çok yakında yeni bir özelliği ile karşımıza çıkacak. Henüz beta sürümünde olan bu özellik ile insanlar birbiriyle telefon numaralarını vermeden kullanıcı adlarıyla iletişim kurabilecekler.
Uygulamadaki en son güncellemeleri yakından takip eden WABetaInfo haberine göre şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellik hesapların bir gizlilik katmanına daha sahip olabileceğini gösteriyor.
Bir kişi karşı tarafla sohbet edebilmek için kişisel telefon numarası yerine kullanıcı adını vermesi yeterli olacak. Bu yeni seçenek aynı zamanda kullanıcıların işletmelere telefon numarası paylaşmadan iletişim kurmalarına imkan sağlayabilir.
Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik ile telefon numarası verilmeden iletişim kurmaya imkan tanıyacak.