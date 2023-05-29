WhatsApp'a bir özellik daha geliyor

Uygulamadaki en son güncellemeleri yakından takip eden WABetaInfo haberine göre şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellik hesapların bir gizlilik katmanına daha sahip olabileceğini gösteriyor.

Bir kişi karşı tarafla sohbet edebilmek için kişisel telefon numarası yerine kullanıcı adını vermesi yeterli olacak. Bu yeni seçenek aynı zamanda kullanıcıların işletmelere telefon numarası paylaşmadan iletişim kurmalarına imkan sağlayabilir.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik ile telefon numarası verilmeden iletişim kurmaya imkan tanıyacak.