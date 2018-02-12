WhatsApp'tan para isteme dönemi başladı

12 Şubat 2018

BKM Express, kullanıcılarının para transferlerinde IBAN ve hesap numarası gibi ayrıntılarla uğraşmaması için yepyeni bir çözüm geliştirdi.

Buna göre BKM Express kullanıcıları, artık para isteme ve gönderme özelliklerini SMS ve Whatsapp yoluyla kolay ve hızlı biçimde kullanabilecek. Dileyen kullanıcılar ise ekranlarında bir QR kodu oluşturarak yanlarındaki arkadaşlarından bu kodu BKM Express uygulamasıyla okutmasını isteyerek "para isteme" işlemini tamamlayabilecek.

BKM Express kullanıcıları para isteme özelliği sayesinde tek bir mesajla ailelerinden para isteyebiliyor, arkadaşları ile hesap paylaşabiliyor, doğum günü ve hediye organizasyonları için para toplayabiliyorlar.