X platformunda başlıklara yeniden yer verilecek

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, X uygulaması ve internet sitesinde yapılan paylaşımlarda Tekdüzen Kaynak Bulucu (URL) ön izleme kartlarındaki başlıkların yeniden görüneceğini duyurdu.

Musk'ın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın güncellemesinde, URL yani bağlantı (link) yapılan paylaşımlarda başlıklar da bulunacak.

Musk, söz konusu başlıkların URL'ye ait fotoğrafın üst kısmında bulunacağını ekledi.​​​​​​​