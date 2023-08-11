X'e görüntülü arama özelliği geliyor

X CEO'su Yaccarino verdiği bir röportajda kullanıcıların yakında telefon numaralarını kimseye vermelerine gerek kalmadan platform üzerinden görüntülü arama yapabileceğini açıkladı.

Görüntülü aramalar, X'in süper uygulama olma yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak konumlanıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde platformunda bankacılık ve ödeme hizmetleri sunmayı da planlıyor.Bu özellik başta Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Apple FaceTime olmak üzere pek çok uygulamada kullanılıyor.

NBCUniversal’dan ayrıldıktan sonra Haziran ayında X Corp’a katılan Linda Yaccarino, Musk’ın ürün tasarımı ve teknolojisine liderlik ederken rolünün şirket operasyonlarını yönetmeye odaklandığını söyledi. Yaccarino, Musk’ın ürün tasarımına odaklandığını, “olağanüstü mühendislerden” oluşan bir ekibe liderlik ettiğini ve yeni teknolojiye odaklandığını belirtti.