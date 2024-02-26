X’e neden hâlâ Twitter deniyor?

Emre ERGÜL

Kısa bir süre önce sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, oylama yaptı. Anket sorusu şuydu: “Siz bu platforma yeni ismi X mi diyorsunuz, yoksa hala eski ismi Twitter’ı mı kullanıyorsunuz?” 33 bin 210 oy kullanıldı. Oy veren X’çilerin yüzde 95’i “Twitter” dedi.

Gezegenin en zengin insanı Elon Musk, Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın ismini X diye değiştirdi ama peşinden giden çok olmadı. Sosyal medya platformuna hala herkes Twitter diyor. Musk’a inat ABD’de “I Still Call It Twitter” (Ben hala ona Twitter diyorum) tişörtleri bile satışa çıktı.

Amerikan CNN Televizyonu da konuyu marka uzmanlarıyla tartışmaya açtı. Marka danışmanlık ajansı Wolff Olins'in Global Müdürü Ramon Jimenez’e göre, Twitter ismini güçlü kılan şey, “tweet atmak” ya da “tweetlemek” kelimelerinin tüm insanların ağzına sakız olması… İnsanlar mesaj atmak yerine, 2011 yılında Oxford Sözlüğü’ne de giren bu iki kelimeyi kullanması…

Jimenez’e göre, marka adı bir davranışla özdeşleşecek kadar benzersiz bir ürün deneyimine sahip bir kaç şirketten biri haline geldi: “'Tweetliyoruz', 'google' yapıyoruz, 'uber' yapıyoruz vb.” (Hatırlayın, Türkiye’de de tüm kağıt mendiller aynı marka ile anılıyor!)

Bir marka ajansı olan Liquid Agency'nin yazar, marka eğitmeni ve Dönüşüm Direktörü Marty Neumeier de platformun önemine dikkat çekiyor: “Milyonlar için Twitter, düşüncelerinin paylaşıldığı bir yerdi. Gazeteciler için bu, kültürel trendlerden haberdar olmanın ve potansiyel kaynaklara ulaşmanın bir yoluydu. Tanınmış kişiler için bu, takipçilerle bağlantı kurmanın ve daha ulaşılabilir görünmenin bir yoluydu. Twitter adı, kullanıcılar için bir anlam ifade ediyordu.”

“Bir markanın ne olduğunu hatırlayalım. Marka, müşterinin bir ürün, hizmet veya şirket hakkındaki içgüdüsüdür. Yani marka, müşterinin onu konumlandırdığı şeydir” diyen Neumeier, Musk’ın anlaması gerektiği şeyi şöyle özetledi: “Kullanıcılar, Twitter demeyi bırakmayı beceremiyor değiller. Aksine Twitter demekten vazgeçmeyecekler.” Aslında konunun iki ayağı var. İlki insanların neden hala Twitter dedikleri…

Buna yukarıda cevap verildi. İkincisi de insanların neden X demedikleri… Marka uzmanlığı şirketi Landor’un İnovasyon Direktörü James Withey de bu soruyu şöyle yanıtladı: “Yeni isim seçiminin bir faydası yok çünkü bu sadece bir harf ve Twitter gibi kullanıcı deneyimini çağrıştırmıyor. X aynı zamanda bir fiil olarak kullanılmaya da uygun değil - 'Bu konuda X'e gideceğim' aynı güce sahip değil."