Xiaomi yeni AIoT ürünlerini tanıttı: Eğlence ve akıllı yaşamı herkes için

Xiaomi merakla beklenen en yeni AIoT ürünlerini Barselona’daki lansmanda gözler önüne serdi. Yeni ürünler arasında eğlence deneyiminde devrim yaratmayı hedefleyen Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro ve Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra yer alıyor. Xiaomi, bu yeni olağanüstü ürünlerle dünya genelindeki tüketiciler için kesintisiz ve daha sürükleyici bir deneyim sunarak insanların teknolojiyle etkileşim kurma şeklini değiştirmeye hazırlanıyor.

Her açıdan sürükleyici: Xiaomi Buds 4 Pro

Geliştirilen TWS özellikleri ve gösterişli tasarımıyla Xiaomi'nin en yeni kulaklığı, inanılmaz ses ayrıntılarıyla yüksek kaliteli bir dinleme deneyimi sunuyor. Xiaomi Buds 4 Pro, Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses desteğinin yanı sıra 990kbps'ye kadar veri aktarım hızı ve 32 bit'e kadar bit derinliği sağlayan Sony'nin LDAC teknolojisiyle öne çıkıyor.1 Xiaomi Buds 4 Pro'nun ayrıca, kullanıcıları istenmeyen gürültülerden etkili bir şekilde izole eden 48 dB2'ye kadar derinliğe sahip etkileyici bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor.

Klasik bir uyum: Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro, klasik saat tasarımı ile çağdaş akıllı saat teknolojisi arasındaki mükemmel birleşimin bir örneği olarak öne çıkıyor. Dayanıklılık ve şıklığı yansıtan birinci sınıf malzemeler kullanılarak titizlikle tasarlanan bu saat, dikkat çekici 1,47 inç AMOLED ekrana, döndürülebilir kurma koluna ve uzun ömürlü işlevsellik sağlayan çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal cama sahip. Xiaomi Watch S1 Pro'nun kahverengi deri kayışlı gümüş kasa ve siyah flor kauçuk kayışlı siyah kasa olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Saatler her zevke uygun 100'den fazla şık kadran alternatifi ile özelleştirilebiliyor. Ayrıca, evrensel saat pimi kayışların kolayca değiştirilebilmesini sağlayarak saatin çok yönlülüğünü daha da artırıyor.

Cesurca sürün, ileriyi daha iyi görün: Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Xiaomi'nin çift süspansiyon sistemine sahip ilk scooter'ı olan Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Ultra, zorlu arazilerde bile inanılmaz derecede yumuşak ve güvenli bir sürüş sunuyor. Gelişmiş çift süspansiyon sistemi ile şasi yüksekliğinin artırılması sayesinde sürücüler, engebeli yüzeylerde seyahat ederken bile daha iyi görüş ve denge elde ediyor. Lastik patlaması riskini azaltmak için Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Ultra, sürücülerin güvenliğini sağlayan ve kullanıcıların sürüş deneyimini geliştiren daha büyük delinmez ve sızmayı engelleyen 10 inç Xiaomi DuraGel lastiklerle donatıldı.