Yaani 5 milyon kez indirildi!

21 Haziran 2018

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunuldu ve ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza attı. Ekim ayından bu yana kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye’nin arama motoru, bir yıllık hedefine 8 ay gibi bir sürede ulaşarak 5 milyon indirilme rakamına ulaştı.

Dünya Kupası’nın kalbi Yaani’de atıyor

Kullanıcıların ne aradıklarını ve gündemi yakından takip eden Yaani, dünyanın en büyük futbol organizasyonu 21’inci FIFA Dünya Kupası heyecanına da ortak oluyor. Futbolseverler, şampiyona boyunca anlık maç durumlarını Yaani’den anında öğrenebiliyor. Yaani’nin ana ekranında yer alan özel gösterge ile müsabakalardan öne çıkan haberler ve kupaya yönelik hazırlanan özel logo tasarımları da Dünya Kupası boyunca kullanıcıları karşılıyor.

Bizi anlayan, bizden biri

Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Yaani’nin Anadilinin Türkçe olması en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Türkçe’nin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması ile Yaani, Türkçe aramalarda daha doğru sonuçlar gösteriyor.

Konumunuza en uygun arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkat çeken Yaani, kullanıcının konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Kullanıcılar arama yaptıkça öğrenen Yaani, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafelere, iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.