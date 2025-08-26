Yaklaşık 5 milyon yaşında! 430 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri gezegen keşfedildi

Astronomlar, Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı mesafede genç bir yıldızın yörüngesinde dönen Jüpiter büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfetti.

Earth.com'un aktardığına göre, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi, İrlanda'daki Galway Üniversitesi ve ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada tespit edilen gezegene 'WISPIT 2b' adı verildi.

5 milyon yaşında olduğu düşünülüyor

Keşif, Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) aracılığıyla gerçekleştirildi. Bilim insanları, Jüpiter'e benzer bu gaz devinin yaklaşık 5 milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Galway Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve araştırmanın yazarlarından Christian Ginski, keşfe dair yaptığı açıklamada, genç yıldızları kısa süreli gözlemlerle tarayarak yanlarında bir gezegen ışığı görülebilir mi diye incelediklerini söyledi. Ginski, bu süreçte yıldızın çevresinde beklenmedik şekilde çok halkalı bir toz diski keşfettiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, ilerleyen çalışmalarda 'WISPIT 2b'nin Güneş'in ilk dönemlerine benzeyen genç bir yıldızı çevreleyen toz diski içinde bulunduğuna inandıklarını belirtti.

Çalışmanın sonuçları, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.