Yapay zeka insan girdisi olmadan mükemmelleşemiyor

Global yapay zeka paza­rının, 2027’ye kadar 407 milyar dolara ka­dar sıçrayış yaşayacağı öngörü­lüyor. 2022 yılındaki yaklaşık 87 milyar dolarlık gelirinden sonra gelecek için öngörülen sayılar, yapay zeka teknolojile­rinin ciddi büyüme potansiyeli olduğunu yansıtıyor.

Bu pastadan payını almaya çalışan tüm sektörlerin yanı sıra, uzun yıllardır AI araçla­rını müşterilerinde kullandı­ğını belirten Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, amba­laj tasarımı sektörü için yapay zekanın avantajlarını ve deza­vantajlarını anlatıyor.

Yapay zeka tekno­lojileri, sağladığı ko­laylıklar ile hemen her sektörde kendini gös­termeye başlıyor. Mar­ketsandMarkets’in ve­rilerine göre 2027 yı­lına kadar 407 milyar dolara ulaşacağı belirtilen yapay ze­ka endüstrisi, şirketlerin ve ça­lışanların operasyonlarına et­kisiyle hızlı bir büyümede gi­bi görünüyor. Özellikle zanaat tarafı da yadsınamayacak ta­sarım sektörü için faydaları açıkça ortaya konulan bu tek­nolojiler, kimileri için hala be­lirsiz bir noktada. Yapay zeka­nın tasarımcıların işlerini bü­yük oranda hızlandırdığını ve zanaati neredeyse mükemmel­leştirdiğini belirten Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, tüketici verilerini analiz etme gibi büyük avantajlarının yanı sıra yaratıcılık ve insan girdisi­ne duyduğu ihtiyaç gibi zorluk­larının olduğunu da söylüyor.

Daha sezgisel ve verimli analizler için büyük fırsat

Ambalaj tasarımında yapay zeka teknolojilerini kullan­manın en önemli avantajla­rından biri, tüketici verilerini analiz etme yeteneğinden ge­liyor. Ambalaj tasarımların­da da benzer şekilde tüketici tercihlerini göz izleme testleri gibi yapay zeka destekli teknolojiler­le araştırarak özellikle satışlarda ivmeler ya­kalanabiliyor. Uzun yıl­lardır projelerinde ya­pay zeka teknolojileri­ni farklı amaçlarla kullanan ve “Bir tasarım sürecinde artık sıfır noktasından başlamamız gerekmiyor.” cümlelerini kul­lanan Tasarist Yaratıcı Direk­törü Musa Çelik, “Harcadığı­mız zamanı azaltırken üst dü­zey görevlere odaklanabiliyor, daha yaratıcı çözümler sunabi­liyoruz. Böylece işlerimizi hem daha verimli hem de daha sez­gisel hale getirebiliyoruz.” yo­rumlarında bulunuyor.

İnsana özgü deneyimler olmadan yapay zekanın varoluşu tehdit sayılamaz

Yapay zeka teknolojilerinde ön plana çıkan en önemli eksiklik, insana dair içgörü ve yaratıcılık olarak görülüyor. Yapay zeka algoritmalarının tasarım alternatifleri üretebilmesi, insanların hayattan edindiği deneyimlerinden gelen yaratıcı düşüncelerinin ve uzmanlıklarının yerini aldığı anlamına gelmiyor. Tam da bu nedenle tasarımcılar, yapay zeka tarafından üretilen projeleri geliştirmek, daha da önemlisi özgünleştirmek için bilgilerini ve yaratıcılıklarını kullanarak ambalaj tasarımında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik özellikle bu noktaya değinerek "Yapay zekanın insanların bilgi birikimleri sayesinde ortaya koyduğu tasarımlarını tehdit edebilecek bir konumlanmasından bahsetmek pek mümkün değil" sözlerini kullanıyor.