Yapay zekâ mühendisleri karaborsa

Hamide HANGÜL

Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlerken, kuruluşların da bu çağa ayak uydurmak için yeni teknolojileri yazacak, kodlayacak, yazılım mühendislerine ihtiyaçları gün geçtikçe artıyor. Ancak araştırmalar yetişen insan kaynağının, ihtiyacın oldukça gerisinde olduğuna işaret ediyor.

İşletmeler kalifiye elaman bulmakta zorluk çekiyor

Kariyer.net’in araştırmasına göre Türkiye’de 90 bin civarları yazılımcı açığı olduğunu söyleyen Workintech’in Kurucusu Tuğrul Türkkan, “Üniversitelerde yetişen bilgisayar mühendisi sayısı 10-15 bin kişi. Arzın 5 katından fazla bir açık oluşmuş durumda. Bunun bir sebebi de yazılımcı göçü vermemiz.

The Economist’e göre 2021’de 30 bin yazılımcı yurt dışına göç etti. İşletmeler, veri bilimcisi, yapay zekâ mühendisi gibi görece yeni teknolojilerde yetişmiş kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiklerini belirtirken, yetişmiş eleman açığı bu alandaki girişimlerin de önünü tıkıyor” diye konuştu.

Mühendis açığı Türkiye’nin değil dünyanın da sorunu

Yazılımcı açığı tespitinden yola çıkarak kurulan ve bu alandaki boşluğu doldurmak için eğitimler verdiklerini belirten Türkkan, yapay zekâ alanında mühendis eksikliğinin, sadece Türkiye’de değil, dünyada da genel bir sorun olduğuna işaret ederek, “Tencent’in araştırmasına göre, dünya genelinde 300 bin yapay zekâ araştırmacı ve uygulayıcısı var. Ancak pazar talebi ise milyonlarca” dedi.

Hangi kurumla görüşsek sorun yaşıyor

Pandemi ile hızlanan dijitalleşmenin front nd ve backend yazılımcılığın yanında o-devops, mobil kodlama, iş analistliği, ürün yöneticiliği, dijital pazarlama, veri bilimciliği, test mühendisliği, kullanıcı deneyimi ve ara yüzü gibi alanlarda ihtiyacı öne çıkardığını söyleyen Türkkan, “Bu alanların çoğu Türkiye’de yeni yeni gelişen uzmanlıklar.

O nedenle kurumların çoğu, yetişmiş eleman bulmakta sorun yaşıyor. Hangi kurumla görüşsek bu konuda zorluk çektiklerini belirtiyorlar. Özellikle bankacılığın da dahil olduğu finansal teknolojiler ve e-ticaret alanlarında. Bunun yanında veri bilimcisi, yapay zekâ mühendisi gibi görece yeni teknolojilerde de yetişmiş kalifiye eleman bulmakta zorluk yaşanıyor.

Bu açık, bu alandaki girişimlerin önünü tıkıyor. Teknolojiyi üretecek insan sayısı az olduğundan girişimler gerçekleştirilemiyor ya da beklenenden yavaş ilerliyor” diye konuştu. Yeni teknolojilerde yetişmiş insan kaynağı açığına vurgu yapan Türkkan, “Üniversitelerimizin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden yetişmiş kişi sayısı yetersiz, ortalama yılda ancak 10-15 bin kişi” dedi.

Türkiye’de bankacılık başta olmak üzere finansal teknolojiler, telekom, e-ticaret ve yeni dönemde oyun sektöründe istihdam alanları olduğuna işaret eden Tuğrul Türkkan, “Yazılımcı açığı, yazılım bilgisi yeterli bir kişinin çok daha hızlı iş bulmasını sağlıyor. Workintech mezunlarında ilk 6 ayda iş bulma oranları yüzde doksan civarlarında” ifadelerini kullandı.

Dünyada yazılımın %87’si gençlerin elinde

Global yazılım sektörünün gelecek beş yılda yüzde 5 büyümesinin beklendiğine işaret eden Workintech Kurucusu Tuğrul Türkkan, “Dünyada yazılımın yüzde 87’si 20-35 yaş arası gençler tarafından yazılıyor. Türkiye, genç nüfusu ve temel eğitim seviyesiyle, rahatlıkla iç ihtiyacı karşılayacak insan kaynağına sahip. Hatta doğru stratejilerle dünyanın önde gelen yazılımcı ülkelerinden biri olabiliriz” dedi.

"Yazılımcı yetiştiriyoruz"

Workintech Türkiye’nin, yazılımcı açığını kapatma misyonuyla kurulmuş bir start-up olduğuna işaret eden Tuğrul Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yazılım bilgisi olmayan gençleri, kapsamlı bir programla yazılımcı olarak yetiştiriyoruz. Beklentimizin üzerinde talep aldık, 25 binin üzerinde başvuru var. Gençlerimiz teknoloji alanına adım atmak istiyorlar. Farklı alanlarda üniversite okumuş gençlere yöneliyoruz.

Yazılımcı olma potansiyellerini çeşitli testlerle değerlendirdikten sonra bu gençleri 6-12 ay süren yapay zekâ ve canlı eğitmen destekli yoğun bir eğitimle yetiştiriyoruz. Ve sadece işe girmesi durumunda öğretim ücretini alıyoruz. Eğitim sonunda da kurumlarla buluşturup istihdam edilmelerine destek veriyoruz. Programlarımız canlı olsa da online yapıldığından, Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkün.”

"Maaş deneyime göre 100 bin TL'yi aşıyor"

Sektörün hızlı büyümesinin yazılımcı maaşlarını da artırdığına da işaret eden Workintech Kurucusu Tuğrul Türkkan, “Türkiye’de başlangıç seviyesinde bir yazılımcı yaklaşık 40 bin ücretle işe başlayabiliyor. Belirli bir deneyim seviyesinde 100 bin TL’leri geçiyor. Kariyerinin devamında, yurt dışına çalışma fırsatlarını da eklersek en gözde mesleklerde birinci sırada” bilgilerini verdi.