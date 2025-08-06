Yapay zekâda yeni dönem! OpenAI iki yeni model yayınladı!

OpenAI, yapay zekâ alanında önemli bir adım atarak 'open-weight' yani açık ağırlıklı model yaklaşımına geçti. Bu yöntem, eğitilmiş parametrelerin geliştiricilerle paylaşılmasını sağlayarak modellerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine imkân tanıyor.

OpenAI Başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Bu, uzun süredir ilk kez açık ağırlıklı bir dil modeli yayınladığımız an ve gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Yerel cihazlarda çalışabilecek

Şirket, modellerin metin tabanlı olduğunu, düşük maliyetle yüksek performans sunduğunu ve internet araması ya da kod yürütme gibi görevlerde başarılı olduğunu açıkladı. Ayrıca modellerin, yerel bilgisayarlarda kolayca çalıştırılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı. Kötüye kullanım riskine karşı güvenlik önlemlerinin de güçlendirildiği belirtildi.

Büyük ortaklıklar ve yeni strateji

Yeni modellerin gerçek dünya uygulamaları için Fransız telekom şirketi Orange ve bulut veri platformu Snowflake gibi büyük şirketlerle iş birliği yapılacağı açıklandı.

OpenAI CEO'su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak kapalıydık, artık değişiyoruz" diyerek şirketin yeni yaklaşımını ortaya koymuştu.

Altman, yılın başında OpenAI'nin teknoloji geliştirme sürecinde 'tarihin yanlış tarafında yer aldığını' kabul etmişti. Bu eleştirilerin ardından şirket, kâr amacı güden yapıya geçiş planlarını rafa kaldırarak yeniden kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. Ancak ticari birimin, belirli bir denetim çerçevesinde gelir elde edebileceği belirtildi.

Daha şeffaf bir yapay zekâ vizyonu

OpenAI'nin bu yeni stratejisi, Elon Musk da dahil olmak üzere pek çok yapay zekâ güvenliği savunucusu tarafından daha önce eleştirilmişti. Ancak yeni modellerin yayınlanması, şirketin daha şeffaf, erişilebilir ve demokratik bir yapay zekâ anlayışına yöneldiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.