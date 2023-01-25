Yazılım ve bilişim şirketleri Mobilefest’te görücüye çıkacak

İletişim teknolojileri fuarı ve konferansı Mobilefest perşembe günü İstanbul’da başlıyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan fuar uluslararası katılımcılar ve ziyaretçiler ile 26-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Hem fuardaki sergi alanları hem de bilişim ve yazılım alanındaki konferans programı ile dikkat çeken konferans, Türkiye’nin bilişim ve telekom alanındaki ihracat potansiyeline katkı sunmayı amaçlıyor.

10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor

Japon kökenli HIS grubun yatırımı ile kurulan ExpoHIS tarafından düzenlen Mobilefest’in üçüncü yılında yerli ve yabancı 200’ün üzerinde katılımcı firmanın yanı sıra 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Sadece İran’dan 10 şirketin katılması bekleniyor. ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak fuarın Avrasya bölgesinin önemli teknoloji fuar ve konferanslarından birisi olmasını beklediklerini söylüyor.

Etkinliğin konferans ayağında ise açılış konuşmasını telekomünikasyon sektörünü geliştirmeye kendini adamış bir kurum olan O-RAN ALLIANCE’ın kurucularından Dr. Chih-Lin I yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden de katılım sağlanacak

STK’lardan tam destek Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) stratejik ortakları arasında yer aldığı fuara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden de katılım sağlanacak.

Mobilefest kapsamında, Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez Future Techs Start Up Fuarı da düzenlenecek.

Future Techs’in ilk yılında 70’e yakın Startup yer alacak ve katılımcı firmalar için mentorluk programı da düzenlenecek. Ayrıca, fuarın konferans bölümünde de bir tam gün tamamen girişimcilik ekosistemi içeriklerinden oluşan konuşma ve panellere ayrılacak.

Potansiyel büyük ama bardağın yüzde 90’ı boş

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören STK’ların Mobilefest’e sundukları katkıya dikkat çekerken bilişim ve yazılım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Bağören, 2022 yılını üç milyar dolar ihracat ile kapattıklarını belirtirken önümüzdeki üç yıl içinde bu rakamın 15 milyar dolara ulaşması hedeflerinin olduğunu belirterek,“Biz artık küresel anlamda da bilgi teknolojilerinde dünyaca tanınan bir ülke haline geldik.

Bu artılarımız varken geliştirdiğimiz teknolojiye katma değer yaratma konusunda maalesef yavaşız. Türkiye’nin yarattığı teknolojiden kazanabileceği inanılmaz bir potansiyel var. Şu anda bardağın yüzde 90’ı boş” dedi.