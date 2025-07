Yeni nesil oyun yayıncısı Tark Games'e 2,5 milyon dolarlık yatırım!

Takip Et

İstanbul merkezli yeni nesil oyun yayıncısı Tark Games, Ludus Ventures liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 2,5 milyon dolarlık yatırım aldı. Tura, APY Ventures ve Maxis Ventures da katıldı. Bağımsız oyun geliştiricilerine odaklanan Tark Games, aldığı bu yatırımla geliştiricilere erken aşamada finansman sağlayarak küresel başarıya ulaşmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Şirketin kurucuları arasında yer alan İbrahim Yıldırım, daha önce Peak Games'in ilk çalışanlarından biri olarak tanınıyor. Yıldırım aynı zamanda The First Men ve Overfall gibi bağımsız oyun projelerine imza atan isim. Ortak kurucu İlker Ergen ise, online savaş oyunu Zula'nın geliştiricisi InGame Group'un eski CEO'su olarak sektörde biliniyor.

"Türkiye'deki oyun geliştiriciler muazzam bir potansiyele sahip"

Tark Games'in vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan İlker Ergen, "Türkiye'deki oyun geliştiriciler muazzam bir potansiyele sahip ancak uygun rehberlik ve sürdürülebilir desteğin olmaması onları geride tutuyor. Tark'ı bu potansiyeli doğru şekilde ortaya çıkaracak bir yer olarak inşa ettik" dedi.

İbrahim Yıldırım ise, küçük ama yaratıcı oyun ekiplerinin güçlü fikirlerle ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek geleneksel yayıncılık modelinin yeterince esnek olmadığını ifade etti. Yıldırım, Tark Games'in yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

"Ne inşa etmek istediğini bilen, üzerine düşünülmüş, kalıcı oyunlar yaratmaya kendini adamış geliştiriciler için erken aşama finansmanı, yaratıcı özgürlüğü ve her adımda doğrudan destek sağlayan bir yaklaşımı benimsedik."