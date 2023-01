Yeni ürünler ilk defa Türkiye’de

Takip Et

Ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES öncesinde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünleri ile sahne alan Acer, özellikle bireysel kullanıcılar için sunduğu dizüstü bilgisayar serilerinde yaptığı performans ve tasarım odaklı geliştirmeler ile dikkat çekiyor. Bu etkinlikte tanıtılan Predator, Aspire, Nitro ve Swift serilerinin en son üyelerini Acer, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye pazarının kendileri için öneminin altını her fırsatta çizen Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky, “Acer olarak son kullanıcıya ne sunduğumuza her zaman öncelik veriyoruz ve son kullanıcı için en uygun, erişilebilir cihazları onlarla buluşturuyoruz. Yeni dizüstü bilgisayarlarımız, modern, çarpıcı bir görsel çekicilik sunan yepyeni tasarımlarının yanında gelişmiş performans özellikleri ile de dikkat çekiyor. Mevcut durumda Acer ürünlerinin Türk tüketicisinde iyi bir algısı olduğunu biliyoruz. Bu noktada bizim için her zaman çok önemli bir pazar olan Türkiye’deki kullanıcılarımıza en iyi teknolojiyi ve en iyi deneyimi, en iyi fiyatlarla sunmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.

2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre grup düzeyinde, bilgisayar dışı ürünlerimizin payı yüzde 26,3'e ulaştı. Bu bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Türkiye’de de bu yıl bilgisayar aksesuarlarından e-mobilite cihazlarına ve Altos sunucularına kadar birçok yeni ürünü Türk kullanıcılarımız ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu ürünlerin bazılarını EMEA ülkelerinde sunmaya başladık. Türkiye’deki 2023 yılı için dizüstü bilgisayar pazar payı hedefimiz yüzde 12. Ancak belirttiğim gibi yol haritamızda bundan çok daha fazlası var. Tüm bu yeni gelişmelerle birlikte Türkiye'de 2023 yılındaki gelirimizin 100 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Yeni Predator Helios 16

Acer’ın güçlü oyun portföyünü daha da zenginleştirdiği, Predator Helios 16, yepyeni tasarımı ve 16 inç ekranı ile dikkat çekiyor. Cihaz, en yeni 13. Nesil Intel® Core™ mobil işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU'lardan güç alıyor ve bu özellikleri ile Acer'ın bugüne kadarki en güçlü oyun dizüstü bilgisayarları olma özelliklerini taşıyor. Bu yeni güçlü bileşenleri serin tutmak için Predator dizüstü bilgisayarlarda, özel olarak tasarlanmış ikili 5. Nesil AeroBlade™ 3D metal fanlar ve daha iyi ısı transferi için dikdörtgen şeklindeki vektör ısı boruları ile gelişmiş termal çözümler bulunuyor. Ek olarak, sıvı metal termal gresin soğutma etkileri, cihazın gelişmiş termal performansını tamamlıyor.

Acer Swift Go

Acer’ın yeni Swift Go 14 modeli en son teknolojileri, 2880x1800 çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 14 inçlik 2,8K OLED ekranla bir araya getiriyor. 13. Nesil Intel® Core™ işlemcilerden güç alan cihaz, 9,5 saatten fazla pil ömrü sunuyor. Cihazın 1,3 kg'dan daha hafif olan 14,9 mm inceliğindeki alüminyum kasası, yüzde 90 ekran-gövde oranı ve ultra ince yan çerçevelerle optimize edilmiş zarif tasarımları ile öne çıkıyor. Ayrıca TwinAir çift fan sistemi, çift D6 bakır ısı boruları ve cihazları düşük sıcaklıkta tutmak için ısıyı dışarı atan, gittiğiniz her yerde performansı ve güvenilirliği artıran bir hava girişli klavye yer alıyor.

Yeni Nitro 16

Acer’ın, 13. Nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ile güncellediği 165 Hz yenileme hızına sahip, 16 inç ekrana sahip yeni Nitro dizüstü bilgisayarı daha kompakt, ince ve hafif form faktörleri yanında yüzde 84 ekran-gövde oranı ile dikkat çekiyor. Cihazın çift fanları, yanlarında ve arkalarında bulunan dört fan çıkışı, üst hava girişi donanımın soğuk kalmasını sağlarken, sistem ayrıca yoğun oyun dönemlerinde soğutmaya yardımcı olmak için sıvı metal termal gres ile desteklenir.

Yeni Aspire 5 serisi

Acer Aspire 5 serisinin yeni modeli, güçlü 13. Nesil Intel Core işlemciler ve ışın izleme için gelişmiş yapay zekâ teknolojisi ile donatılmış NVIDIA GeForce RTX 2050 GPU'lardan güç alıyor. Bu özellikleriyle Aspire 5, performans ve çok yönlülük isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim oluyor. 15 inçlik QHD bir ekrana ve 16:9 en boy oranına sahip olan cihaz kullanıcılara net ve rahat bir izleme deneyimi sunuluyor. 1080p FHD web kamerası ve dijital mikrofonları, yayın veya konferans görüşmeleri yaparken yüksek kaliteli video ve net ses çıkışı sağlıyor.