Yolcular üç ayda beraberinde 3 milyon telefon getirdi... İlk sırada Samsung var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne bu yılın birinci çeyreğinde ithalat ve imalat yoluyla 3,1 milyon mobil cihazın kaydı yapıldı. Geçen yılın birinci çeyreğinde bu rakam 3,2 milyon olmuştu.

Yolcuların en çok getirdiği marka Samsung

Markalara göre IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan 995 bini Samsung, 806 bini Apple, 531 bini Redmi, 229 bini Tecno, 152 bini Reeder, 95 bini Infinix, 79 bini Realme, 72 bini TCL oldu.

İthalat ve imalat yoluyla kaydı yapılan cihazların yüzde 73,8'inin Samsung, Apple ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştuğu görülürken, ithalatı ya da imalat sayıları daha düşük olan cihazlara yer verilmedi.

3 milyon telefon getirildi

IMEI kaydı yapılan cihazlar büyük oranda akıllı telefonlardan oluştu.

IMEI kaydı yapılan akıllı telefon ve diğer cihazların (IoT, modem, tablet) sayısına bakıldığında ise ocakta 1 milyon 101 bin akıllı telefon ve 288 bin diğer cihazlar, şubatta 977 bini akıllı telefon ve 263 bini diğer cihazlar, martta ise 1 milyon 83 bin akıllı telefon ve 264 bin diğer cihazlar olarak kayıtlara geçti.