YouTube'un, ekonomiye katkısı 2 milyar TL

Oxford Economics isimli araştırma kuruluşu, 2021 yılında yaptığı çalışma ile Youtube’un Türkiye’deki etki analizini raporladı. YouTube içerik üreticilerinden tedarik zincirine kadar çeşitli paydaşlar ile yapılan görüşmelerle hazırlanan rapor, düzenlenen bir etkinlik ile kamuoyuna duyuruldu.

YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina Türkiye’deki içerik üreticilerinin Türk kültürünü dünya çapındaki iki milyar izleyici ile paylaştığının altını çizerek “Şubat ayından itibaren YouTube, Türkiye'deki içerik üreticilerinin YouTube Shorts'taki yaratıcılıklarından gelir elde etmeleri için daha da fazla yol sunacak” diye konuştu. Her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği YouTube’un Türkiye ekonomisine ve sosyo-kültürel hayatına birçok katkı sağladığına dikkat çeken Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey “Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93’ü YouTube’u bilgi ve birikim edinmek için kullanıyor” dedi.