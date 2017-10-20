YTÜ ve TAI'den 'savunma'da iş birliği

20 Ekim 2017

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) arasında protokol imzalandı.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknopark yerli savunma sanayisini güçlendirme amacını taşıyan bu protokolle, savunma projelerine Ar-Ge desteği sağlayacak.

İmzalanan protokolle Yıldız Teknopark milli uçak, milli helikopter ve milli jet projelerinin mühendislerini yetiştirmenin yanı sıra savunma projelerine teknolojik destek sağlayacak ve ortak projelerdeki etkinliğini artıracak.

Törende konuşan Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Güner, "Türkiye savunma sanayisinin gelişiminde son dönemde yaşanan atak, teknoloji geliştirme merkezleri olarak bizi harekete geçirdi. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli sanayiyi güçlendirmek için atılan adımlara desteğimiz tam. TAI ile imzaladığımız bu protokolle sağladığımız güç birliğinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA