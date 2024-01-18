2024 sektör için zor bir yıl olacak ihracatta yeni yol haritası lazım

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yurt içinde işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar ile yüksek enflasyon nedeniyle ihracat pazarlarında rekabet edemez duruma geldiklerini kaydederek, sektörde faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinde ciddi düşüşler yaşandığını, bazı üretim tesislerinin de kapandığını dile getirdi.

2023 yılının zor bir yıl olduğunu, 2024 yılının ilk yarısında da mevcut zorlukların devam etmesini beklediklerini ancak her şeye rağmen üretim ve ihracat pazarlarındaki kazanımların mutlaka korunması gerektiğini belirten Tekin, 2024 yılında sürdürülebilir üretim ve ihracat için üretim maliyetlerini azaltacak yeni destek ve teşviklere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün; zorlu şartlara rağmen Türkiye’nin kalkınması için değer üretmeye devam etmek için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Gürkan Tekin, geride kalan yılda sektör ihracatının 19 milyar 253 milyon dolar olduğunu, AHKİB olarak bu performansa yüzde 1,77 oranında destek verdiklerini açıkladı. 2023 yılında serbest bölgeler hariç 340 milyon 590 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, bölge ihracatının yüzde 81’ini bayan dış giyim, bay dış giyim ve suni-sentetik makine halılarının oluşturduğunu bildirdi.

“Döviz kuru ve maliyet baskısı kayıplarımızı derinleştiriyor”

Dünya genelinde, resesyon nedeniyle daralan pazarlarda rekabetin hiç olmadığı kadar zorlaştığını kaydeden Tekin, “Yurt içinde maliyet artışlarından kaynaklı olarak uluslararası pazarlarda fiyat tutturmakta zorlanıyoruz.

Çin başta olmak üzere Uzak Doğu firmaları, devletlerinin verdiği desteklerle bizim fiyatlarımızın çok daha altında fiyatlar veriyorlar. Böyle bir ortamda sektörümüzün iş alabilmesi pek mümkün olamıyor” dedi. AHKİB Başkanı Tekin, döviz kuru ve maliyet baskısı nedeniyle ihracat pazarlarında kayıpların devam etmesinden büyük endişe duyduklarını, fason üretimin durma noktasına geldiğini açıkladı.

“Yıllık ihracatımızda yüzde 7 düşüş yaşandı”

AHKİB’in 2023 yılı ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, “2023 yılında bölge ihracatımızda yüzde 7 oranında düşüş yaşandı. Birliğimizin yıllık ihracatının yüzde 81’i bayan dış giyim, bay dış giyim ve suni-sentetik makine halıları ürün gruplarında kümelendi.

İhracatımızın yüzde 47’sini oluşturan bayan dış giyimde 161 milyon 463 bin dolar, yüzde 25 paya sahip bay dış giyimde 83 milyon 632 bin dolar ve yüzde 9 paya sahip suni-sentetik makine halılarında 30 milyon 119 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bölge ihracatımızda en fazla döviz girdisi sağladığımız ülkelerin başında gelen Hollanda pazarında 92 milyon 343 bin dolar, İspanya pazarında 58 milyon 118 bin dolar ve Almanya pazarında 32 milyon 836 bin dolar ihracat değerine ulaştık” diye konuştu.

"Rekabet gücümüzü yeniden kazanmalıyız"

Yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılan artışın işletmelerin işçilik maliyetlerini taşıyamaz noktalara getirdiğini ve işçi çıkarmaların hızlandığını belirten Gürkan Tekin, “Türkiye'nin hazır giyim sektöründe rekabet gücünü yeniden kazanması için kamu yönetimi ile birlikte yeni bir yol haritasının belirlenmesine ihtiyaç var. Uzak Doğu ile rekabet için Türkiye'nin üretim maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Rekabetçiliğimizi yeniden kazanabilmemiz, hammadde ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, üretim verimliliğinin ve teknolojik yatırımların artırılması gibi önlemlerle mümkün olabilir” diye konuştu.