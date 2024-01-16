2024 yılının sonunda sektör hareketlenebilir

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, 2024 yılını değerlendirerek, emek yoğun bir sektör olan hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2024 yılının son derece zorlu geçeceğini söyledi.

Ertuğrul, sektör olarak yılın ikinci yarısından umutlu olduklarını ve bir hareketlenme beklediklerini kaydetti. Ertuğrul, 2023 yılının hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe istihdam kayıpları, küçülme ve kapanmalar ile geçtiği ifade ederek, 2024 yılında da benzer bir tablonun olabileceğini söyledi.

2023 yılında döviz kurunun enflasyonun altında kalması nedeniyle ihracatta da pazar kaybının yaşandığını hatırlatan Ertuğrul, 2023 yılı hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 19 milyar 253 milyon dolarda kaldığını, bunun da yüzde 9’luk düşüş anlamına geldiğini ifade etti. Ana pazar olan AB ülkeleri için pahalı kaldıklarını söyleyen Ertuğrul, “Rekabet koşullarının kıran kırana yaşandığı global pazarda müşteri kayıpları yaşanıyor.

Ama şunu da eklemem gerekiyor, niş ürünlerde üretim ve ihracata yönelen üyelerimizin kapasite artırımına gittiğini de gözlemliyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi katma değerli üretime yönelmek yeni pazarlar ve yüksek karlılık için tek yol. 2024 yılında katma değerli üretime yönelen firma sayısının da artacağını düşünüyorum. Ana pazarımızda bir rahatlama gerçekleşirse 2024 yılının ikinci yarısında sektörümüz olumlu yönde biraz hareketlenebilir” dedi.

“İç pazarda da düşüş olacak”

Yürütülen ekonomi politikasının olması gerektiği gibi ekonomide soğumayı hedeflediğini, bunun da toplumun alım gücünde maalesef düşüşe neden olduğunu vurgulayan Ertuğrul, “Ailede birincil ihtiyaçlar olan barınma, gıda ve okul harcamalarından sonra giyim geliyor. Yaşanan ekonomideki sıkılaşma tüketicilerin satın alma gücünü azaltırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe bunun yansıması pazar kaybı, satışlarda düşüş şeklinde oluyor” dedi.

“Kadın istihdamı için çalışacağız”

Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim kurslarına son iki yıldır başarıyla devam ettiklerini ifade eden Hayati Ertuğrul, “Ailede kadının çalışması toplumsal refah için de büyük önem taşıyor. Yüzde 60 kadın çalışana sahip bir sektör olarak kadın istihdamına yönelik özel projeler geliştirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında da istihdama yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.